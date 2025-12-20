أحمد علي يبهر لجنة التحكيم بأداء متميز وصوت عالمي في «دولة التلاوة»

18 حجم الخط

أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بأداء المتسابق القارئ أحمد علي خلال حلقة اليوم من برنامج “دولة التلاوة”، مؤكدًا أن صوته عميق ويحمل إحساسًا رائعًا، وأبرز أنه يقدّم تلاوته دون تقليد أي قارئ آخر، موضحًا أن الأداء أحيانًا يوحي بتقنيات مستلهمة من كبار القراء مثل الشيخ عمران، مع الحفاظ على أسلوبه الفريد، مما يجعله قارئًا دوليًا بحق.

الشيخ حسن عبد النبي: قوة الصوت ونغم متقن بلا أخطاء

من جانبه، وصف الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، صوت أحمد علي بأنه قوي ونغمه جميل جدًا، مشيرًا إلى عدم وجود أي أخطاء في الأداء، وأن إحساس المتسابق أثناء التلاوة يُبرز قدرة فنية عالية على التحكم في المقامات والأحكام القرآنية، ما يجعله نموذجًا للقراء المتميزين.

الدكتور أحمد نعينع: قارئ جيد صوتًا وأداءً

أما القارئ الكبير الدكتور أحمد نعينع، فقد أبدى إعجابه بالأداء، مشيرًا إلى أن أحمد علي قارئ جيد من حيث الصوت والتنفيذ، مع قدرة واضحة على إيصال المعاني القرآنية بروح وتأثير عميق على المستمع.

دولة التلاوة.. منصة لإبراز المواهب القرآنية الفريدة

ويعكس هذا التقييم مدى اهتمام برنامج «دولة التلاوة» باكتشاف الأصوات الشابة المتميزة، مع تمكينهم من تطوير مهاراتهم والحفاظ على أصالة مدرسة التلاوة المصرية، لتكون التلاوة مصدرًا للجمال الروحي والإحساس العميق بين الجمهور.

ويضم برنامج «دولة التلاوة» لجنة تحكيم رفيعة المستوى، تتكون من نخبة من كبار العلماء والمتخصصين، من بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية الإسلامي مصطفى حسني، إلى جانب القارئ الشيخ طه النعماني، بما يضمن تقييمًا دقيقًا وعادلًا للمتسابقين.

ضيوف شرف بارزون من القيادات الدينية وكبار القراء في دولة التلاوة

كما يشهد البرنامج مشاركة عدد من ضيوف الشرف البارزين، في مقدمتهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى جانب كوكبة من كبار القراء من داخل مصر وخارجها، من بينهم الشيخ أحمد نعينع، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.