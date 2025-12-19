الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

توصيات ندوة أكاديمية الشرطة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث

أكاديمية الشرطة تنظم
أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة
نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة موسعة تحت عنوان «الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث»، بمشاركة فاعلة من مختلف فئات المجتمع ومؤسسات الدولة.

تكامل الجهود لمواجهة الأزمات

تناولت الندوة بإشراف اللواء دكتور نضال يوسف رئيس أكاديمية الشرطة، الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة المختلفة في مواجهة الأزمات والكوارث، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لـ وزارة الداخلية، وأهمية تكاملها مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والعمل كوحدة واحدة لخدمة المواطن.

ضبط 15 طن دقيق مدعم خلال حملات و4 ملايين جنيه حصيلة قضايا النقد الأجنبي

ضبط عاطل وطالب يديران وكرا لترويج الحشيش في المعصرة

خطط الطوارئ ودور الإعلام

واستعرضت جلسات الندوة دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، وخطة عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب دور الوزارات المختصة في التعامل مع الأزمات، ودور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مساندة متخذي القرار. كما تم التأكيد على أهمية الرسائل الإعلامية في توجيه الرأي العام والتعامل الرشيد مع الأزمات.

توصيات الندوة

وفي ختام الفعاليات، أوصت الندوة بتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة، والتخطيط المسبق لمواجهة السيناريوهات المحتملة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق استجابة فعالة، مع الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية، والتأكيد على الدور التوعوي للإعلام.

وأكد المشاركون أن تنظيم مثل هذه الندوات يعكس حرص وزارة الداخلية على مناقشة القضايا المجتمعية المهمة، ودعم الجهود الوطنية للتعامل السريع والفعال مع الأزمات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

