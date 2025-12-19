توصيات ندوة أكاديمية الشرطة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث

18 حجم الخط

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة موسعة تحت عنوان «الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث»، بمشاركة فاعلة من مختلف فئات المجتمع ومؤسسات الدولة.

تكامل الجهود لمواجهة الأزمات

تناولت الندوة بإشراف اللواء دكتور نضال يوسف رئيس أكاديمية الشرطة، الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة المختلفة في مواجهة الأزمات والكوارث، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لـ وزارة الداخلية، وأهمية تكاملها مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والعمل كوحدة واحدة لخدمة المواطن.

خطط الطوارئ ودور الإعلام

واستعرضت جلسات الندوة دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، وخطة عمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب دور الوزارات المختصة في التعامل مع الأزمات، ودور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مساندة متخذي القرار. كما تم التأكيد على أهمية الرسائل الإعلامية في توجيه الرأي العام والتعامل الرشيد مع الأزمات.

توصيات الندوة

وفي ختام الفعاليات، أوصت الندوة بتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة، والتخطيط المسبق لمواجهة السيناريوهات المحتملة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق استجابة فعالة، مع الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية، والتأكيد على الدور التوعوي للإعلام.

وأكد المشاركون أن تنظيم مثل هذه الندوات يعكس حرص وزارة الداخلية على مناقشة القضايا المجتمعية المهمة، ودعم الجهود الوطنية للتعامل السريع والفعال مع الأزمات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.