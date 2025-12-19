18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هبوط أرضي بطبقة الأسفلت الملاصقة لسور أحد الكباري بطريق السويس بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين المنطقة.

هبوط أرضي بطريق السويس.. والأمن يكشف التفاصيل وإعادة فتح الطريق

الإجراءات الأمنية والتنفيذية

وقامت الأجهزة المختصة بالغلق الجزئي لمنزل الكوبري المعني احترازيًا، وتعيين خدمات مرورية لتنظيم الحركة وتأمين المحيط.

هبوط أرضي بطريق السويس

وبتاريخ 18 من الشهر الجاري، أنهت الجهات المعنية بحي الشروق أعمال الإصلاح اللازمة، وبناءً عليه، تم إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، بعد التأكد من استقرار الوضع وسلامة الطريق للمواطنين.

