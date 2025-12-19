الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

هبوط أرضي بطريق السويس، والأمن يكشف التفاصيل

هبوط أرضي بطريق السويس
هبوط أرضي بطريق السويس
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هبوط أرضي بطبقة الأسفلت الملاصقة لسور أحد الكباري بطريق السويس بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين المنطقة. 

هبوط أرضي بطريق السويس.. والأمن يكشف التفاصيل وإعادة فتح الطريق
هبوط أرضي بطريق السويس.. والأمن يكشف التفاصيل وإعادة فتح الطريق

الإجراءات الأمنية والتنفيذية

وقامت الأجهزة المختصة بالغلق الجزئي لمنزل الكوبري المعني احترازيًا، وتعيين خدمات مرورية لتنظيم الحركة وتأمين المحيط.

هبوط أرضي بطريق السويس 

وبتاريخ 18 من الشهر الجاري، أنهت الجهات المعنية بحي الشروق أعمال الإصلاح اللازمة، وبناءً عليه، تم إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، بعد التأكد من استقرار الوضع وسلامة الطريق للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هبوط أرضي طريق السويس القاهرة إصلاح الطرق المرور حي الشروق متابعة عاجلة الامن العام اخبار الحوادث

مواد متعلقة

توصيات ندوة أكاديمية الشرطة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث

الأمن يكشف تفاصيل سير قائدي سيارات عكس الاتجاه بطريق "قنا - الأقصر" الغربي

ضبط 15 طن دقيق مدعم خلال حملات و4 ملايين جنيه حصيلة قضايا النقد الأجنبي

ضبط عاطل وطالب يديران وكرا لترويج الحشيش في المعصرة

ضبط 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تحرير 842 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حالة المرور اليوم الجمعة في القاهرة والجيزة والقليوبية

مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا

الأكثر قراءة

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالسيدة زينب

18 يناير، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

البداية في يناير، بشائر الخير للموظفين خلال 2026

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads