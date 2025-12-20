أخبار مصر: ليلة ساخنة في سوريا، دك حصون داعش ودولة عربية تشارك أمريكا القتال، تفاصيل «خناقة» إبراهيم سعيد وطليقته، وجبة شاورما تثير أزمة بالغربية وكواليس حريق مول أسوان وعودة حسام عاشور للأهلي

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، والتى تنخفض انخفاضًا ملحوظًا، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث اليوم السبت، بدء عملية HAWKEYE STRIKE في سوريا، للقضاء على مقاتلي "داعش"، ردًّا على الهجوم الذي وقع في تدمر الأسبوع الماضي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن "ضربات انتقامية جدية" ضد تنظيم "داعش" في سوريا، ردًّا على "القتل الوحشي" لمواطنين أمريكيين قتلوا في هجوم نفذه التنظيم في سوريا.

نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورًا لطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وأصول أخرى انطلقت لتنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد تنظيم داعش في سوريا.

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية استخدمت مروحيات هجومية، مقاتلات إف-15 وإيه-10، بالإضافة إلى صواريخ هيمارس في الهجوم الأخير على مواقع تنظيم داعش

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات مكثفة ضد تنظيم "داعش" في سوريا، باستخدام أكثر من 100 قنبلة وصاروخ دقيق، ردًّا على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في تدمر مؤخرًا، وأكدت القيادة أن مقاتلات القوات المسلحة



صعَّدت مجموعة القراصنة الإيرانية "حنظلة" هجماتها الإلكترونية على إسرائيل مساء الجمعة، ونشرت رسالة تهديد مباشرة تتضمن قائمة أهداف سياسية جديدة.

دعمت وزارة الخارجية السورية الهجمات التي أطلقها الجيش الأمريكي على موقع داعش داخل سوريا ونشرت على حسابها الرسمي على مواقع التواصل بيانًا يوضح التزام الدولة السورية الدائم بمحاربة تنظيم..

علق مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم السبت، على بيان وزارة الخارجية السورية على الغارت الأمريكية التي استهدفت موقع لتنظيم داعش المتشدد في محافظتي الرقة ودير الزور.





أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم السبت، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة



تمكنت قوات مباحث القاهرة من السيطرة على مشاجرة نشبت بين لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد وطليقته داليا بدر داخل أحد فنادق منطقة القاهرة الجديدة.

أُصيب خمسة أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة شاورما من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 تباينًا واضحًا، مع طرح غالبية أصناف الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

شب حريق في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، بالطابق الأول لمول تجاري وسط مدينة أسوان، مما أسفر عن تصاعد أدخنة كثيفة في محيط المكان. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة



يقدم الإعلامي الرياضي مدحت شلبي برنامج خاص بـكأس أمم أفريقيا على شاشة قناة mbc مصر.

كشف حسام عاشور، قائد النادي الأهلي السابق، تفاصيل عودته للعمل داخل القلعة الحمراء.

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت 20-12-2025،، إقامة العديد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، في مقدمتها الصدام المرتقب بين توتنهام هوتسبير وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

