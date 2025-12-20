أخبار مصر: ليلة ساخنة في سوريا، دك حصون داعش ودولة عربية تشارك أمريكا القتال، تفاصيل «خناقة» إبراهيم سعيد وطليقته، وجبة شاورما تثير أزمة بالغربية وكواليس حريق مول أسوان وعودة حسام عاشور للأهلي
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتل نهارًا شديد البرودة ليلًا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، والتى تنخفض انخفاضًا ملحوظًا، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا ضد "داعش"
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث اليوم السبت، بدء عملية HAWKEYE STRIKE في سوريا، للقضاء على مقاتلي "داعش"، ردًّا على الهجوم الذي وقع في تدمر الأسبوع الماضي.
أول تعليق من ترامب على ضرب أهداف لـ«داعش» في سوريا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن "ضربات انتقامية جدية" ضد تنظيم "داعش" في سوريا، ردًّا على "القتل الوحشي" لمواطنين أمريكيين قتلوا في هجوم نفذه التنظيم في سوريا.
لحظة انطلاق المقاتلات الأمريكية لضرب مواقع داعش في سوريا (فيديو)
نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورًا لطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وأصول أخرى انطلقت لتنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد تنظيم داعش في سوريا.
مقاتلات إف-15 وصواريخ هيمارس، تفاصيل أنواع الأسلحة المستخدمة في الهجوم الأمريكي على داعش بسوريا
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية استخدمت مروحيات هجومية، مقاتلات إف-15 وإيه-10، بالإضافة إلى صواريخ هيمارس في الهجوم الأخير على مواقع تنظيم داعش
بـ 100 قنبلة وصاروخ، دولة عربية تشارك في الهجوم الأمريكي على داعش بسوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات مكثفة ضد تنظيم "داعش" في سوريا، باستخدام أكثر من 100 قنبلة وصاروخ دقيق، ردًّا على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في تدمر مؤخرًا، وأكدت القيادة أن مقاتلات القوات المسلحة
يوم الحساب ينتظر قتلة الأطفال، رسالة تهديد من قراصنة «حنظلة» الإيرانية لقادة إسرائيل
صعَّدت مجموعة القراصنة الإيرانية "حنظلة" هجماتها الإلكترونية على إسرائيل مساء الجمعة، ونشرت رسالة تهديد مباشرة تتضمن قائمة أهداف سياسية جديدة.
سوريا تصدر أول رد رسمي على الهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها
دعمت وزارة الخارجية السورية الهجمات التي أطلقها الجيش الأمريكي على موقع داعش داخل سوريا ونشرت على حسابها الرسمي على مواقع التواصل بيانًا يوضح التزام الدولة السورية الدائم بمحاربة تنظيم..
قدمها بيضة مقشرة.. مسؤول أمريكي: بيان دمشق بعد الغارات يفتح مناطق كانت مقفولة زمن بشار الأسد
علق مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم السبت، على بيان وزارة الخارجية السورية على الغارت الأمريكية التي استهدفت موقع لتنظيم داعش المتشدد في محافظتي الرقة ودير الزور.
البتلو يرتفع 50 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم السبت، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة
القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة عنيفة بفندق بالقاهرة الجديدة
تمكنت قوات مباحث القاهرة من السيطرة على مشاجرة نشبت بين لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد وطليقته داليا بدر داخل أحد فنادق منطقة القاهرة الجديدة.
وجبة شاورما تدخل أسرة كاملة المستشفى بالمحلة، وفتح تحقيق عاجل
أُصيب خمسة أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة شاورما من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور، ارتفاعات وانخفاضات بين أصناف الشتاء والمستوردة
سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 تباينًا واضحًا، مع طرح غالبية أصناف الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.
حريق بمول وسط أسوان، السيطرة على النيران وإخلاء مرضى مستشفى قريب
شب حريق في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، بالطابق الأول لمول تجاري وسط مدينة أسوان، مما أسفر عن تصاعد أدخنة كثيفة في محيط المكان. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة
مدحت شلبي يقدم "يا مساء الأنوار يا أفريقيا" على شاشة MBC مصر
يقدم الإعلامي الرياضي مدحت شلبي برنامج خاص بـكأس أمم أفريقيا على شاشة قناة mbc مصر.
الخطيب يفتح الباب لـ حسام عاشور من جديد، عودة مفاجئة لقائد الأهلي السابق بمنصب رسمي
كشف حسام عاشور، قائد النادي الأهلي السابق، تفاصيل عودته للعمل داخل القلعة الحمراء.
مواعيد مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت 20-12-2025،، إقامة العديد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، في مقدمتها الصدام المرتقب بين توتنهام هوتسبير وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا