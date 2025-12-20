السبت 20 ديسمبر 2025
خارج الحدود

يوم الحساب ينتظر قتلة الأطفال، رسالة تهديد من قراصنة «حنظلة» الإيرانية لقادة إسرائيل

صعَّدت مجموعة القراصنة الإيرانية "حنظلة" هجماتها الإلكترونية على إسرائيل مساء الجمعة، ونشرت رسالة تهديد مباشرة تتضمن قائمة أهداف سياسية جديدة.

 

وجاءت الرسالة تحت العنوان الهجومي "يوم الحساب ينتظر قتلة الأطفال"، حيث وصفت المجموعة الجمهور الإسرائيلي بأنه "أسير لدى طائفة كهانا"، مؤكدة: "نحن نفرق بينكم وبين قادة الفصيل الصهيوني قاتل الأطفال".

 

وأضافت المجموعة: "المسار الوحيد لسلام دائم وعادل هو إجراء انتخابات حرة بمشاركة جميع سكان الأرض المقدسة، من مسلمين ويهود ومسيحيين، مع تهميش الفصائل المتطرفة القاتلة للأطفال". وأشارت إلى قرب عيد الحانوكا، مطالبة بمعرفة الأفراد الذين يهتم الجمهور الإسرائيلي بمتابعتهم خلال شهر ديسمبر 2025، لتقديم المحتوى المناسب لهم، مستهدفة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والوزير السابق بيني جانتس، وعضو الكنيست تالي جوتليب، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت، مع نشر صورة لهم.

 

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريح رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، الذي أكد أن الهجمات الإلكترونية ضده اقتصرت على اختراق حسابه على "تلجرام"، وأنها لن تثنيه عن العودة إلى الحياة السياسية.

 

يُذكر أن مجموعة "حنظلة" نشرت يوم الأربعاء الماضي تأكيدًا لاختراق الهاتف الشخصي لبينيت من نوع آيفون 13، وكشفت عن قائمة جهات الاتصال ومحادثات ومحتوى وسائط متعددة، شملت معلومات عن مدير مكتبه وبعض الصور والفيديوهات، وحتى أرقام هواتف ضمنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكر مكتب بينيت أن الهاتف خضع للفحص ولم يُخترق فعليًّا.

 

ويُشار إلى أن هذه المجموعة كانت قد أرسلت قبل نحو شهر باقة زهور إلى منزل شخص ادعت أنه "مسؤول نووي إسرائيلي كبير".

اختراق حساب نفتالي بينيت مجموعة حنظلة قراصنة إيرانيون تهديد سياسيين إسرائيليين هجمات الكترونية الأمن السيبراني إسرائيل إيران إيتمار بن غفير بيني غانتس يوآف غالانت تالي غوتليب تلغرام حرب إلكترونية تسريب بيانات اختراق هواتف ايفون 13

