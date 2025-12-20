السبت 20 ديسمبر 2025
وجبة شاورما تدخل أسرة كاملة المستشفى بالمحلة، وفتح تحقيق عاجل

اشتباه تسمم غذائي
اشتباه تسمم غذائي يصيب 5 من أسرة واحدة، فيتو
أُصيب خمسة أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة شاورما من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

محافظ الغربية: نستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات

مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين في حادث تصادم بطريق السنطة - طنطا

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارًا بوصول حالات تعاني من أعراض حادة شملت القيء والإسهال وآلامًا شديدة بالبطن حيث جرى نقل المصابين بمدينة المحلة.

 

على الفور إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة حيث أفادت مصادر طبية بأن المصابين خضعوا للفحوصات والتحاليل اللازمة وتم تقديم العلاج المناسب لهم مؤكدة استقرار حالتهم الصحية وعدم وجود مضاعفات خطرة.
 

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار مديرية الصحة بالغربية التي باشرت التحقيق في الحادث وقامت بسحب عينات من الوجبات المقدمة بالمطعم مع إجراء فحص شامل للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين.

 

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية بالغربية

وفي سياق آخر شهدت منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حادث تصادم بين سيارة وفيسبا أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم بمدينة المحلة.

 

على الفور انتقلت قوات الشرطة بمركز المحلة وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

