السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مدحت شلبي يقدم "يا مساء الأنوار يا أفريقيا" على شاشة MBC مصر

مدحت شلبي، فيتو
مدحت شلبي، فيتو
18 حجم الخط

يقدم الإعلامي الرياضي مدحت شلبي برنامج خاص بـكأس أمم أفريقيا على شاشة قناة mbc مصر.

 

ويحمل البرنامج اسم “يا مساء الأنوار يا أفريقيا” ويعرض يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع في تمام الحادية عشرة مساءً.

 

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا في المغرب غدا الأحد بمشاركة 24 منتخبًا على رأسها منتخب مصر.

 

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 

 

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

 

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 

مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.
مصر × أنجولا: 29 ديسمبر – الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدحت شلبي الإعلامي الرياضي مدحت شلبي برنامج يا مساء الأنوار يا أفريقيا منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا

مواد متعلقة

مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن بوساطة مدحت شلبي

الأكثر قراءة

البتلو يرتفع 50 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مدحت شلبي يقدم "يا مساء الأنوار يا أفريقيا" على شاشة MBC مصر

طقس اليوم، الصعيد يسجل 5 درجات مئوية وتحذير من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

ملفات إبستين تكشف الأمير أندرو بين أحضان 5 نساء وصورة لم تر من قبل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على معلق مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads