مدحت شلبي يقدم "يا مساء الأنوار يا أفريقيا" على شاشة MBC مصر

يقدم الإعلامي الرياضي مدحت شلبي برنامج خاص بـكأس أمم أفريقيا على شاشة قناة mbc مصر.

ويحمل البرنامج اسم “يا مساء الأنوار يا أفريقيا” ويعرض يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع في تمام الحادية عشرة مساءً.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا في المغرب غدا الأحد بمشاركة 24 منتخبًا على رأسها منتخب مصر.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × أنجولا: 29 ديسمبر – الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

