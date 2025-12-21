الأحد 21 ديسمبر 2025
افتتاح أمم أفريقيا الأبرز، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالمغرب بمباراة المغرب وجزر القمر وأستون فيلا ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأنجليزي وفياريال ضد برشلونة بـالدوري الإسباني.

 

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة


- المغرب ضد جزر القمر – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS MAX 1


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


- أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


- جيرونا ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

- فياريال ضد برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- إلتشي ضد رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- ريال بيتيس ضد خيتافي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة


- كالياري ضد  بيسا – الساعة 1:30 ظهرا

- ساسولو ضد  تورينو – الساعة 4 عصرا

- فيورنتينا ضد  أودينيزي – الساعة 7 مساء

- جنوى ضد أتالانتا – الساعة 9:45 مساء


مواعيد مباريات الدوري الألماني


- ماينتس ضد سانت باولي – الساعة 4:30 مساء

- هايدينهايم ضد بايرن ميونخ – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري للمحترفين والقنوات الناقلة


- السكة الحديد ضد الاتصالات – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ON SPORT

 


مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة


- أوكسير ضد موناكو – الساعة 3:45 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

- بورج بيروناس ضد مارسيليا – الساعة 3:45 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

- كونكارنيو ضد نانت – الساعة 3:45 عصرا على قناة beIN Sports HD 7

- نيس ضد سانت إيتيان – الساعة 3:45 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

- ستراسبورج ضد دونكيركي – الساعة 3:45 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

- باسين د آراكون ضد هوت ليوني – الساعة 6:30 مساء

- لوهافر ضد أماينز – الساعة 6:30 مساء

- لوبوي ضد بوردو – الساعة 6:30 مساء

- أورلينز ضد ديبى – الساعة 6:30 مساء

- ليون ضد سان سير كولونجس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

