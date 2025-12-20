السبت 20 ديسمبر 2025
خارج الحدود

قدمها بيضة مقشرة، مسؤول أمريكي: بيان دمشق بعد الغارات يفتح مناطق كانت مقفولة زمن بشار الأسد

علق مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم السبت، على بيان وزارة الخارجية السورية على الغارات الأمريكية التي استهدفت موقع لتنظيم داعش المتشدد في محافظتي الرقة ودير الزور.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤول الأمريكي قوله: “هذا يعني أن الولايات المتحدة وغيرها من الجيوش التي تحارب داعش يمكنها الآن التحرك إلى مناطق في سوريا لم تكن موضع ترحيب في السابق، في ظل نظام الرئيس السوري المخلوع  بشار الأسد”.

ودعت وزارة الخارجية السورية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب، بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان، إن سوريا ملتزمة بمكافحة تنظيم داعش، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة للتنظيم في الأراضي السورية، وفق بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، نشرته عبر حسابها على "إكس"، فجر السبت.

وأكدت الوزارة أن سوريا ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يشكل فيها تهديدًا.

وجاءت بيان الخارجية عقب إعلان الجيش الأمريكي عن تنفيذه على أكثر من 70 هدفًا لداعش في وسط سوريا، باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية.

