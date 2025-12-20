السبت 20 ديسمبر 2025
حريق بمول وسط أسوان، السيطرة على النيران وإخلاء مرضى مستشفى قريب

حريق فى مول تجارى
حريق فى مول تجارى بأسوان،فيتو
شب حريق في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، بالطابق الأول لمول تجاري وسط مدينة أسوان، مما أسفر عن تصاعد أدخنة كثيفة في محيط المكان. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة، بينما جرى نقل مرضى المستشفى القريب إلى مستشفيات أخرى كإجراء احترازي.

وفي إطار جهود السيطرة على الحريق، دفعت قوات الحماية المدنية بأسوان بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران ومنع انتشارها، فيما تدخلت سيارات الإسعاف ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.
 

وتم إجلاء عدد من مرضى مستشفى الهلال القريب من موقع الحريق، تجنبًا لتعرضهم للاختناق بسبب الدخان الكثيف، دون تسجيل أي إصابات.


وحتى الآن لا يوجد خسائر في الأرواح جراء الحريق.

وتم تأمين المكان وفرض كردون أمني لحين انتهاء أعمال التبريد وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، لتبدأ الجهات المختصة في فحص الموقع للوقوف على أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

