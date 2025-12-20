مقاتلات إف-15 وصواريخ هيمارس، تفاصيل أنواع الأسلحة المستخدمة في الهجوم الأمريكي على داعش بسوريا

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية استخدمت مروحيات هجومية، مقاتلات إف-15 وإيه-10، بالإضافة إلى صواريخ هيمارس في الهجوم الأخير على مواقع تنظيم داعش، ويأتي هذا الهجوم في إطار العمليات العسكرية المستمرة للقضاء على الخلايا النشطة للتنظيم في مناطق مختلفة بسوريا، مستهدفًا البنية التحتية ومخازن الأسلحة الخاصة بالتنظيم.

وشنَّت القوات الأمريكية غارات على أكثر من 70 موقعًا تابعًا لتنظيم داعش في عدة مناطق بسوريا، ضمن هجوم مستمر ضد خلايا التنظيم.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن الغارات استهدفت مواقع في مناطق متفرقة من شرق سوريا، أبرزها بادية معدان بريف الرقة، وبادية الحماد بريف دير الزور، إضافة إلى جبل العمور، مستهدفة مخازن أسلحة ومقرات يستخدمها التنظيم كمنصات لعملياته.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصادر محلية أن الضربات الجوية تجددت لاحقًا على مواقع داعش في بادية دير الزور، مع سماع دوي انفجارات قوية، فيما لوحظ تحليق مكثف لطائرات حربية وطائرات استطلاع في سماء منطقة البادية بريف حمص، في مؤشر على استمرار الحملة العسكرية ضد التنظيم في العمق الصحراوي.

