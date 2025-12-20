السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البتلو يرتفع 50 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم السبت، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 430 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: من 400 إلى 450 جنيها للكيلو.

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 424 جنيها للكيلو

التغيير: ارتفاع 29.5 جنيه

نطاق السعر: من 400 إلى 450 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 437 جنيها

التغيير: ارتفاع 9 جنيهات

نطاق السعر: 380 – 480 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 450 جنيها

التغيير: ارتفاع 50 جنيها

نطاق السعر: 400 – 480 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 390 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 38 جنيها

نطاق السعر: 365 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 397 جنيها

التغيير: انخفاض 15.5 جنيه

نطاق السعر: 350 – 420 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 406 جنيهات

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: 365 – 420 جنيهًا للكيلو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

الأكثر قراءة

البتلو يرتفع 50 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

طقس اليوم، الصعيد يسجل 5 درجات مئوية وتحذير من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

معهد التغذية: 8 عناصر غذائية أساسية مفاتيح الصحة في الوجبات اليومية

بـ 100 قنبلة وصاروخ، دولة عربية تشارك في الهجوم الأمريكي على داعش بسوريا

سوريا تصدر أول رد رسمي على الهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها

التفاصيل الكاملة للقبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة الفندق

القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة عنيفة بفندق بالقاهرة الجديدة

وجبة شاورما تدخل أسرة كاملة المستشفى بالمحلة، وفتح تحقيق عاجل

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads