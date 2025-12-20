بـ 100 قنبلة وصاروخ، دولة عربية تشارك في الهجوم الأمريكي على داعش بسوريا

18 حجم الخط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات مكثفة ضد تنظيم "داعش" في سوريا، باستخدام أكثر من 100 قنبلة وصاروخ دقيق، ردًّا على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في تدمر مؤخرًا، وأكدت القيادة أن مقاتلات القوات المسلحة الأردنية شاركت في العملية إلى جانب الطائرات المقاتلة الأمريكية والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة، في هجوم مشترك لتقويض القدرات اللوجستية والعسكرية للتنظيم.

وأشار البيان إلى أن الضربات استهدفت أكثر من 70 موقعًا في مناطق متفرقة من وسط سوريا، شملت مخازن أسلحة ومقرات قيادة وبنية تحتية تُستخدم لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "تهدف هذه الضربات لمنع داعش من التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها"، مؤكدًا أن "الملاحقة ستستمر بلا هوادة ضد كل من يهدد أرواح الأمريكيين وقوات التحالف".

وأطلقت العملية، المسماة "هوك آي سترايك" (Hawkeye Strike)، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية، بعد أن أسفر هجوم 13 ديسمبر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.