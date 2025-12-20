مواعيد مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة

السبت 20 ديسمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت 20-12-2025،، إقامة العديد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، في مقدمتها الصدام المرتقب بين توتنهام هوتسبير وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد × تشيلسي – 2:30 ظهرًا – beIN Sports HD 1
بورنموث × بيرنلي – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 2
برايتون × سندرلاند – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 3
مانشستر سيتي × وست هام – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 1
وولفرهامبتون × برينتفورد – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 4
توتنهام هوتسبير × ليفربول – 7:30 مساءً – beIN Sports HD 1
إيفرتون × آرسنال – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 1
ليدز يونايتد × كريستال بالاس – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 4

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال أوفييدو × سيلتا فيجو – 3:00 عصرًا – beIN Sports HD 5
ليفانتي × ريال سوسيداد – 5:15 مساءً – beIN Sports HD 6
أوساسونا × ديبورتيفو ألافيس – 7:30 مساءً – beIN Sports HD 4
ريال مدريد × إشبيلية – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 2

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
لاتسيو × كريمونيزي – 7:00 مساءً – stc tv
يوفنتوس × روما – 9:45 مساءً – stc tv

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج × فيردر بريمن – 4:30 مساءً
كولن × أونيون برلين – 4:30 مساءً
هامبورج × آينتراخت فرانكفورت – 4:30 مساءً
شتوتجارت × هوفينهايم – 4:30 مساءً
فولفسبورج × فرايبورج – 4:30 مساءً
لايبزيج × باير ليفركوزن – 7:30 مساءً

 

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

بيشايم × ميتز – 4:30 مساءً
بايو × بلوا – 4:30 مساءً
أوليمبيك ماركويس فوتبول × تروا – 4:30 مساءً
لوسيتانوس × ليل – 4:30 مساءً – beIN Sports HD 9
بيثون × سوشو – 7:00 مساءً
بونتايفي × باستيا – 7:00 مساءً
جرونوبل × نانسي – 7:00 مساءً
ليون لا دوكيري × تولوز – 7:00 مساءً – beIN Sports HD 5
ميرينياك × إيستري – 7:00 مساءً
راون إل إيتابي × باريس – 7:00 مساءً
أي إس جوساير × لوريان – 9:30 مساءً
فونتاناي لي كومتي × باريس سان جيرمان – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 3

 

مواعيد مباريات دوري المحترفين والقنوات الناقلة

بترول أسيوط × المنصورة – 2:30 ظهرًا
الداخلية × أسوان – 2:30 ظهرًا
الإنتاج الحربي × لافيينا – 2:30 ظهرًا
مالية كفر الزيات × بلدية المحلة – 2:30 ظهرًا
القناة × بروكسي – 2:30 ظهرًا
طنطا × غزل كفر الدوار – 2:30 ظهرًا – ON SPORT

