أول تعليق من ترامب على ضرب أهداف لـ«داعش» في سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن "ضربات انتقامية جدية" ضد تنظيم "داعش" في سوريا، ردًّا على "القتل الوحشي" لمواطنين أمريكيين قتلوا في هجوم نفذه التنظيم في سوريا.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث اليوم السبت، أعلن بدء عملية HAWKEYE STRIKE في سوريا، للقضاء على مقاتلي "داعش"، ردًّا على الهجوم الذي وقع في تدمر الأسبوع الماضي.

وأكد بيت هيجسيث أن عملية "عين الصقر" التي استهدفت عناصر تنظيم داعـش في سوريا تمثل عملية ثأرية وليست بداية لأي حرب جديدة وفق ما أوردته القاهرة الإخبارية.

وأوضح الوزير أن العملية جاءت ردًّا على اعتداءات سابقة من التنظيم، مشددًا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاربة الإرهاب دون الانخراط في صراعات واسعة بالمنطقة.

كما كشف مسؤول أمريكي أن الهجوم على مقار تنظيم داعـش في سوريا قد يستمر لعدة ساعات، مؤكدًا أن العملية تهدف إلى استهداف قيادات ومواقع مهمة للتنظيم لضمان تحييد قدراته بشكل كامل، مع الالتزام بتجنب وقوع خسائر مدنية قدر الإمكان.

