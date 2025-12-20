لحظة انطلاق المقاتلات الأمريكية لضرب مواقع داعش في سوريا (فيديو)

18 حجم الخط

نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورًا لطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وأصول أخرى انطلقت لتنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد تنظيم داعش في سوريا.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

وأظهرت الصور المقاتلات والمروحيات والقذائف المدفعية وهي تستهدف عشرات المواقع المشتبه بارتباطها بالتنظيم في عدة مناطق بوسط سوريا، شملت مخازن أسلحة ومباني تُستخدم لدعم عمليات داعش.

صور تظهر انطلاق المقاتلات الأميركية لضرب مواقع لداعش بسوريا #العربية_عاجل pic.twitter.com/oNCd8cGP8R — العربية (@AlArabiya) December 19, 2025

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قد أعلن يوم الجمعة إطلاق العملية العسكرية تحت اسم "ضربة عين الصقر"، ردًّا على هجوم في تدمر أودى بحياة ثلاثة أمريكيين. وكتب هيجسيث على منصة "إكس": "بدأت القوات الأمريكية عملية +ضربة عين الصقر+ للقضاء على مقاتلين وبنية تحتية ومواقع تخزين أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية، في رد مباشر على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في 13 ديسمبر".

