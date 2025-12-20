لحظة انطلاق المقاتلات الأمريكية لضرب مواقع داعش في سوريا (فيديو)
نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورًا لطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وأصول أخرى انطلقت لتنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد تنظيم داعش في سوريا.
وأظهرت الصور المقاتلات والمروحيات والقذائف المدفعية وهي تستهدف عشرات المواقع المشتبه بارتباطها بالتنظيم في عدة مناطق بوسط سوريا، شملت مخازن أسلحة ومباني تُستخدم لدعم عمليات داعش.
وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قد أعلن يوم الجمعة إطلاق العملية العسكرية تحت اسم "ضربة عين الصقر"، ردًّا على هجوم في تدمر أودى بحياة ثلاثة أمريكيين. وكتب هيجسيث على منصة "إكس": "بدأت القوات الأمريكية عملية +ضربة عين الصقر+ للقضاء على مقاتلين وبنية تحتية ومواقع تخزين أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية، في رد مباشر على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في 13 ديسمبر".
