قرارات جديدة للنيابة في حادث الطريق الإقليمي المتسبب في مصرع عمال الفيوم

حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي المتسبب في مصرع عمال الفيوم
أصدرت نيابة اكتوبر الكلية بنقل جثامين  7 من أبناء الفيوم، ضحايا من حادث انقلاب سيارة سوزوكي علي الطريق الإقليمي، إلى مصلحة الطب الشرعي، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية وبيان ما إذا كانت هناك إصابات من عدمه، كمسبب وساعة وتاريخ الوفاة، كما أمرت بسحب عينات من أهالي الضحايا لإجراء تحاليل الـDNA، تمهيدًا للتعرّف على هوية المتوفين السبع،  واستصدار تصاريح الدفن الرسمية،  وصرحت بدفن الجثث بعد التعرف علي هويتها وإجراء الصفة التشريحية.

التحفظ علي السائق المتسبب في الحادث

كما  أمرت النيابة العامة  بتحفظ الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثاني الشيخ زايد على سائق السيارة المتسبب في التصادم، الذي أسفر عن وفاة 7 شباب وإصابة 7 آخرين.

 وأكد مصدر طبي بمشرحة زينهم  أنه بمجرد مطابقة العينات وتأكيد الهوية، سيتم استصدار تصاريح الدفن الرسمية لتسليم الجثامين إلى أسرهم، ودفنها بمقابر أسرتهم بقرية معصرة صاوي بالفيوم.

تفاصيل الواقعة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه الواحات، وعلى الفور انتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث.

 وبالفحص، تبين أن سيارة سوزوكي انقلبت بعد احتكاكها بشاحنة واشتعلت النيران بها، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين الي مستشفي أكتوبر العام، والجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق دمو بالفيوم

فشل محاولات انتشال جثتي ضحايا التنقيب عن الآثار بالفيوم

  وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت القرارات السابقة.

