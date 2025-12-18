إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق دمو بالفيوم

18 حجم الخط

أصيب شخصان من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، على طريق دمو - الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

تصادم على طريق دمو

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بتلقي إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، علي طريق دمو – الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعافإلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

قرار النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

نصائح من الإدارة العامة للمرور

وتقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار منها السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة، التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا، تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

وشددت الإدارة العامة للمرور علي مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

