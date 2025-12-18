الخميس 18 ديسمبر 2025
إصابة 4 أشخاص من الفيوم بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
 تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية الطابور الجديدة التابعة لمركز شرطة إطسا، وتسببت المشاجرة في إصابة  4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز إطسا

 كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين، بعزبة الطابور الجديدة التابعة لقرية الغرق دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة إطسا،  وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وفرض كردون أمني حول منازل العائلتين، منعا لتحدد المشاجرة من جديد،  وتبين أن المشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بطلق ناري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة التحفظ على طرفي المشاجرة، ووضع المصابين تحت حراسة مشددة بالمستشفى، وجاءت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

عقوبة التسبب في الإصابة بعاهة مستديمة

يذكر أن قد جاء بقانون العقوبات المصري، أنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها."

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق دمو بالفيوم

إخماد حريق شب في مزرعة دواجن بالفيوم

وتشمل حالات الاصابة بعاهة مستديمة، فقدان البصر أو السمع، بتر أحد الأطراف، الشلل الجزئي أو الكامل، أو أي إصابة تسبب تشويهًا دائمًا في الوجه أو الجسد. أما إذا ارتبط الاعتداء بسبق الإصرار أو الترصد، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وإذا أفضى الضرب إلى وفاة المجني عليه، تتحول الجريمة إلى قتل عمد أو ضرب أفضى إلى الموت، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

