فشل محاولات انتشال جثتي ضحايا التنقيب عن الآثار بالفيوم

أدى أهالي قرية الحريشى بمركز الفيوم، صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة بمسجد "التقوى" على الشقيقين حسام مصطفى الجمل 42 سنة وأحمد مصطفى الجمل 36 سنة، ضحايا التنقيب عن الآثار، بعد أن حالت المياه والأتربة انتشال جثتيهم من أسفل ركام بئر انهار عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بقرية الصعيدي، رغم استمرار البحث عن الجثث على مدار أسبوع كامل.

المياه حالت دون العثور على الشقيقين

كانت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم واصلت جهودها على مدى أسبوع لانتشال ضحايا التنقيب عن الآثار بقرية الصعيدي، إلا أن ارتفاع منسوب المياه تحت السطحية وعدم استقرار التربة وعمق الحفرة الذي تجاوز 30 مترا حال دون الوصول إلى الجثامين، ما اضطر الجهات المعنية لوقف عمليات الحفر بعد 7 أيام خشية انهيار المنازل المجاورة وتهديد حياة فرق الإنقاذ.

تحريات إدارة البحث الجنائي

وتبين من التحريات الأمنية بأن الحادث وقع أثناء حفر الشقيقين حسام وأحمد مصطفى الجمل لتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض فضاء باستخدام أدوات بدائية، ما أدى لانهيار التربة فوقهما، وتم على الفور ضبط صاحب الأرض وآخرين متورطين في الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة بالفيوم، التي باشرت التحقيقات فورا.

وأكد الأهالي أنهم أقاموا صلاة الغائب على الشقيقين للتعبير عن تضامنهم مع أسر الضحايا، ودعائهم لهم بالرحمة والمغفرة.

وبحسب روايتهم فإن الشقيقين كانا يعملان فى أحد محال الأجهزة الكهربائية بمدينة الفيوم وتعرفا على محصل الكهرباء صاحب المنزل وقطعة الارض التى كان يجرى فيها الحفر، وبدأوا العمل فى المنطقة يوم الخميس من الأسبوع الماضى، وفجأة اختفى واتصل أحد الموجودين فى موقع العمل بشقيقه حسام الذى سارع للتوجه إلى موقع الحفرة ونزل محاولا إنقاذ أخيه إلا أن القدر سبقه وانهارت عليهم الحفرة.

