الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

لقي شابان من الفيوم مصرعهما، يقيمان في عزبة الشيخ صالح، التابعة لمركز سنورس، في حادث مروري، كما أصيب شابين آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وأزيلت آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

 

تصادم تروسيكل موتوسيكل بالفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز سنورس،  يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية كان يستقلها شابان، وترويسكل محمَّل بالبضائع، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في مصرع كل من،  محمد عبد الله عبد الستار، وفارس رمضان فرج، في الحال، وتم نقل الحثتين الي مشرحة مستشفي سنورس المركزي تخت تصرف جهات التحقيق، كما تسبب الحادث في اصابة شابين آخرين تم نقلهما إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قرار نيابة الفيوم

 وتحرر محضر بالواقعة،  بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، وانتدب مهندسا فنيا لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

 

نصائح من الإدارة العامة للمرور

وتقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار منها السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة،  التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا،  تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق دمو بالفيوم

إخماد حريق شب في مزرعة دواجن بالفيوم

وشددت الإدارة العامة للمرور علي مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصابة 4 إصابة شابين التحكم في عجلة القيادة العلاج اللازم النيابة العامة حادث مروري دراجة بخارية سيارات الإسعاف مدير أمن الفيوم مركز شرطة سنورس مستشفي سنورس مستشفي سنورس المركزي وقوع حادث تصادم

مواد متعلقة

بعد حادث تصادم، انتظام حركة المرور على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

مصرع طفل دهسه جرار زراعي في الفيوم

إصابة 22 شخصا في 3 حوادث بالفيوم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الدائري بالفيوم

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

الأكثر قراءة

دوري المؤتمر الأوروبي، كريستال بالاس يتعادل مع كوبس كووبيو ويتأهل لملحق دور الـ16

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

اللجنة العامة رقم 6 مركز سمنود تعلن الحصر العددي لفرز أصوات اللجان الفرعية

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

حلمي طولان يكشف كواليس أزمته مع حسام حسن قبل توليه منصبه بالجبلاية

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع صوت الحمار في منام العزباء وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads