مصرع وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالفيوم

لقي شابان من الفيوم مصرعهما، يقيمان في عزبة الشيخ صالح، التابعة لمركز سنورس، في حادث مروري، كما أصيب شابين آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وأزيلت آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

تصادم تروسيكل موتوسيكل بالفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز سنورس، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية كان يستقلها شابان، وترويسكل محمَّل بالبضائع، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في مصرع كل من، محمد عبد الله عبد الستار، وفارس رمضان فرج، في الحال، وتم نقل الحثتين الي مشرحة مستشفي سنورس المركزي تخت تصرف جهات التحقيق، كما تسبب الحادث في اصابة شابين آخرين تم نقلهما إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قرار نيابة الفيوم

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، وانتدب مهندسا فنيا لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

نصائح من الإدارة العامة للمرور

وتقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار منها السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة، التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا، تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

وشددت الإدارة العامة للمرور علي مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

