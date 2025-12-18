الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

بالأسماء، مصرع 7 عمال من الفيوم وإصابة 8 آخرين في حادث مروري

 لقي 7 عمال من قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم  مصرعهم في حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران بها أعلى الطريق الإقليمي.

تفاصيل الحادث واسماء الضحايا

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة  تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري على الطريق الإقليمي في اتجاه الواحات، وعلى الفور انتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث. 

وبالفحص، تبين  أن الحادث تسبب في مصرع كل من، ياسمين نادي فودة، ومصطفى رمضان شعيرة، ومحمود محمد محمد درويش، وأحمد سيد عزت، وأحمد محمد حنفي، وحسن محمود أحمد صاوي، ومحمود محمد محمد درويش. 

اسماء المصابين في حادث الطريق الاقليم

كما أصيب كل من  عماد احمد ميزار عبد القادر، وياسمين خالد عبد الوهاب،  منال رمضان مبروك محمد، ذياد عصام احمد علي، مصطفي وائل فتحي، مصطفي سيد محمد طايع، احمد عمرو شديد علي، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

قرار النيابة المختصة

 وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أكتوبر العام، تحت تصرف جهات التخقيق، فيما قام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

احتفالا بيوم اللغة العربية، إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم تكرم حفظة القرآن الكريم

إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق دمو بالفيوم

 وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثث الضحايا، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة.

