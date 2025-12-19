الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

القومي للمرأة يشارك في فعاليات معرض فود أفريكا

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة يشارك في معرض فود أفريكا
18 حجم الخط

شارك المجلس القومي للمرأة تنمية مهارات المرأة، في فعاليات معرض فود أفريكا (Food Africa)، فى دورته العاشرة، والذي أُقيم خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2025 بالقاهرة.

وأكدت مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس يحرص على دعم السيدات، وتنمية قدراتهن الإنتاجية والتسويقية، بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى معيشتهن وتحقيق الاستدامة لمشروعاتهن، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي استكمالا لمشاركات المجلس السابقة في معرض فود أفريكا، الذي يقام سنويا بالقاهرة ويعد منصة مهمة للتواصل وتبادل الخبرات وفرص التعاون في مجال الصناعات الغذائية.

 

المجلس القومي للمرأة 
معرض فود أفريكا 

وقد شهد جناح المجلس القومي للمرأة مشاركة عدد من المشروعات من محافظتي الأقصر والمنيا، حيث شارك من محافظة الأقصر مشروع آتون للتجفيف، وهو أحد المشروعات الحاصلة على تمويل من مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، إلى جانب مشاركة مشروع كافورا الذي قدم منتجات متنوعة من الشوكولاتة، ومشروع Nature Kingdom للتجفيف بمنتجات مختلفة من الفواكه.

فيما شارك من محافظة المنيا مشروع منحل صخرة، وهو أحد المشروعات الحاصلة على التمويل، وذلك في إطار دعم المجلس القومي للمرأة للسيدات وتمكينهن اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة أمام منتجاتهن.

txt

قومى المرأة يشارك فى مهرجان 16 يومًا لمناهضة العنف ضد الإناث

txt

قومي المرأة يصدر تقرير متابعة الانتخابات خلال الإعادة للمرحلة الثانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس القومي للمرأة معرض فود أمريكا قومى المرأة المرأة السيدات

مواد متعلقة

قومى المرأة يدعو الفتيات للإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني: عقوبته الحبس و300 ألف جنيه غرامة

قومى المرأة يضيء مقره بالأزرق احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان (صور)

قومي المرأة يضيء مقره باللون البرتقالي تزامنا مع حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

الأكثر قراءة

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالسيدة زينب

18 يناير، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

البداية في يناير، بشائر الخير للموظفين خلال 2026

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads