ورشة عمل بالأعلى للثقافة عن حماية المرأة من العنف الإلكتروني

18 حجم الخط

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نظم الأعلى للثقافة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الثقافة ورشة عمل تحت عنوان: "حماية المرأة من العنف الإلكتروني"، وذلك فى إطار فعاليات الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

ورشة حماية المرأة من العنف الإلكتروني

وأدارت الجلسة الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، التي رحّبت بالسادة الحضور، وأشارت إلى أهمية الورشة وكيفية الاستفادة منها في تعزيز القدرات داخل الوزارات.

ثم بدأ المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، بتقديم عرضًا للبيانات قدّم من خلاله تعريفًا للعنف ضد المرأة، موضحًا أنه فعل عنيف تُدفع إليه المرأة ويترتب عليه، أو يُرجّح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية.

وأشار إلى التزام الدولة المصرية بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وعملها على تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر احتياجًا.

كما أشار إلى أن المادة التاسعة من الدستور تنص على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، وأن الدولة تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتكفل للمرأة حقها في تولّي المناصب العامة والمناصب الإدارية العليا. كما عرض الإطار التشريعي المتعلق بالعنف ضد المرأة.

أما الدكتورة شيماء نعيم، المشرف العام على وحدات تكافؤ الفرص بالمجلس القومي للمرأة، فقد حدّدت هدف الورشة في توكيد المفاهيم وتحديد الأولويات للعمل، وتكوين مجموعة عمل داخل وزارة الثقافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على جميع المستويات.

كما عرضت مؤشرات متابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وأشارت إلى محاور التمكين الاجتماعي، ومنها نسب السيدات الحاصلات على رعاية الحمل ونسب الولادة القيصرية. كما تحدثت عن معدلات العنف الإلكتروني التي تتجه إلى الانخفاض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.