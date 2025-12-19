قومى المرأة يشارك فى مهرجان 16 يومًا لمناهضة العنف ضد الإناث

18 حجم الخط

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، الذي تنظمه مجلة What Women Want، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وذلك بحضور الأستاذة أمل توفيق، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والسيد إيف ساسينراث، ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيد إريك هوسم، سفير النرويج لدى مصر، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقضايا المرأة.

وأكدت الأستاذة أمل توفيق، خلال مشاركتها، أن المجلس القومي للمرأة يعمل منذ إنشائه على دعم تمكين النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف، مشيرة إلى التعاون المستمر مع شركاء التنمية لدعم تمكين المرأة، كما استعرضت جهود المجلس التوعوية لتعزيز الأمان في الفضاء الإلكتروني للسيدات، بما يتيح لهن إنشاء وإدارة مشروعاتهن الخاصة دون التعرض للعنف الإلكتروني، ويسهم في دعم مشاركتهن الفاعلة في المجتمع.

مكتب شكاوى المرأة

مهرجان مناهضة العنف ضد المرأة

وتضمنت فعاليات المهرجان عددًا من العروض الفنية التي قدمتها مؤسسة «بناتي»، إلى جانب معارض فنية متنوعة، من بينها معرض «مساحات آمنة للنساء والفتيات»، الذي يعرض القضايا المجتمعية التي تواجه السيدات والفتيات بأسلوب فني معبر، حيث جرى التعريف بدور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تقديم الدعم النفسي والقانوني للنساء المعنفات من خلال الخط الساخن 15115، كما شملت الفعاليات معرض «أبطال صغار»، الذي أُقيم بالتعاون مع اليونيسيف، لتسليط الضوء على دور الفن في علاج الأطفال المعنفين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 22 ديسمبر الجاري، متضمنة مجموعة من الورش العملية، والمعارض الفنية، والعروض المسرحية، إلى جانب الأفلام الوثائقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.