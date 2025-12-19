الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قومى المرأة يشارك فى مهرجان 16 يومًا لمناهضة العنف ضد الإناث

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، الذي تنظمه مجلة What Women Want، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وذلك بحضور الأستاذة أمل توفيق، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والسيد إيف ساسينراث، ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيد إريك هوسم، سفير النرويج لدى مصر، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقضايا المرأة.

وأكدت الأستاذة أمل توفيق، خلال مشاركتها، أن المجلس القومي للمرأة يعمل منذ إنشائه على دعم تمكين النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف، مشيرة إلى التعاون المستمر مع شركاء التنمية لدعم تمكين المرأة، كما استعرضت جهود المجلس التوعوية لتعزيز الأمان في الفضاء الإلكتروني للسيدات، بما يتيح لهن إنشاء وإدارة مشروعاتهن الخاصة دون التعرض للعنف الإلكتروني، ويسهم في دعم مشاركتهن الفاعلة في المجتمع.

وتضمنت فعاليات المهرجان عددًا من العروض الفنية التي قدمتها مؤسسة «بناتي»، إلى جانب معارض فنية متنوعة، من بينها معرض «مساحات آمنة للنساء والفتيات»، الذي يعرض القضايا المجتمعية التي تواجه السيدات والفتيات بأسلوب فني معبر، حيث جرى التعريف بدور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تقديم الدعم النفسي والقانوني للنساء المعنفات من خلال الخط الساخن 15115، كما شملت الفعاليات معرض «أبطال صغار»، الذي أُقيم بالتعاون مع اليونيسيف، لتسليط الضوء على دور الفن في علاج الأطفال المعنفين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 22 ديسمبر الجاري، متضمنة مجموعة من الورش العملية، والمعارض الفنية، والعروض المسرحية، إلى جانب الأفلام الوثائقية.

المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة المستشارة أمل عمار مكتب شكاوى المرأة العنف ضد النساء حملة ال 16 يوم

