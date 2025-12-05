محافظ الإسماعيلية يتابع جهود فرع المجلس القومي للمرأة

18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة لدعم دور المرأة ومساندتها في كافة النواحي الحياتية.

الفرع ينفذ عدة أنشطة للمرأة

وقالت لبني زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، أنه استكمالًا لمشروع "مبادرة المواطنة المصرية – بطاقتك حقوقك"، نظم الفرع عددا من الأنشطة خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك تحت رعاية محافظ الإسماعيلية وبتوجيهات ودعم المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

عمل بطاقات الرقم القومي

وتم تصوير ١٠٠ بطاقة رقم قومي للسيدات في منطقة أبوعطوة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بجانب تصوير ١٠٠ بطاقة رقم قومي للسيدات في قرية الواصفية التابعة لمركز ومدينه أبوصوير كما تم تصوير ١٠٠ بطاقة رقم قومي للسيدات في قرية أبوخليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بإجمالي ٣٠٠ للسيدات غير القادرات وذلك بالتعاون مع مصلحة السجل المدني بالمدينة.

جانب من أنشطة المجلس، فيتو

كما شارك المجلس في إقامة ندوات عن التأمين الصحي الشامل للتعريف بالنظام وبحث شكاوى المواطنين في الثلاث مراكز وذلك على هامش تصوير السيدات غير القادرات لاستصدار بطاقات الرقم القومي.

يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.

مجال جلسات الدوار

كما تم عقد ٥٨ جلسة خلال الفترة من ٣ حتى ٢٠ نوفمبر الماضي، وذلك بحضور ٥٠ سيدة في كل جلسة بإجمالى الحضور ٤٢٥٠ سيدة فى مراكز التل الكبير والقصاصيين والقنطرة غرب بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأوقاف، وخلال الجلسات تناول الشيوخ عدد من القضايا التي تهم المرأة والأسرة منها: مخاطر الزواج المبكر، العنف، مخاطر ختان الإناث، والزيادة السكانية.

جانب من أنشطة المجلس، فيتو

مجال ريادة الأعمال

كما أطلق فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية سلسلة من تدريبات ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية لتمكين السيدات اقتصاديًّا حيث تم عقد عدد ١٢ جلسة بواقع حضور ٢٥ سيدة في الجلسة بإجمالي ٣٠٠ سيدات بمحافظة الإسماعيلية، ويأتي ذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة".

كما تم تنظيم جلستي تثقيف مالي بواقع حضور ٣٠ سيدة كل جلسة بإجمالي ٦٠ سيدة وذلك تنفيذًا لمبادرة الشمول المالي وكيفية التعامل مع البنوك واستخدام الفيزات البنكية وإصدار كروت ميزة مجانًا.

مجال تنمية الأسرة والإرشاد الأسري

نفذ الفرع معسكر تدريب في مركز شباب القنطرة غرب بحضور ٧ أسر و١٣ طفل وذلك خلال الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك في إطار المبادرة الرئيسية لتنمية الأسرة المصرية (الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة)، وتطرق الحديث إلى أهمية المشورة قبل الزواج واختيار شريك الحياة وأهمية الكشف الطبى قبل الزواج والتغذية السليمة للأم والطفل وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية ومراحل نمو الطفل وتطوره.

كما تناول المحاضر أساس التنشئة السليمة وضوابط العلاقات الزوجية وتم الاستشهاد بمواقف في حياه الرسل والأنبياء، كما تم تعريف الحاضرين بدور مكتب الشكاوى وما يقدمه من خدمات والخط الساخن ١٥١١٥.

مجال التمكين الاقتصادي

عقد الفرع تدربيات للسيدات على أعمال الأشغال اليدوية منها البترون والخياطة حيث استهدفت التدريبات ٤٥ فتاة وسيدة وذلك فى إطار التمكين الاقتصادي للمرأة لتوفير مصدر دخل ثابت لها وإتاحة فرص عمل مناسبة ولائقة، وفي إطار الجهود المبذولة الدولة لرفع مستوى الوعي ببرنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وفرص التمويل المتاحة والمزايا الممنوحة للمواطنين وخاصة السيدات الغير قادرات، وشارك الفرع في ٧ ندوات بمراكز المحافظة السبعة واستهدفت الندوات ١٠٠ مواطن من كافة فئات المجتمع في كل ندوة.

مجال التدريب

كما تم عقد تدريب فى مقر الفرع بالتعاون مع كلية الآداب قسم الدراسات السكانية للفرقتين الثانية والتالثة بـ جامعة قناة السويس (يشمل التدريب ميداني وعملي في أنشطة فرع المجلس) وذلك يوم التاسع من نوفمبر الماضي، واستهدف التدريب ١٠ من طالبات الجامعة.

وأضافت لبنى زكي أن الفرع نظم ثلاث ندوات بالتعاون والتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم فى إطار مبادرة معًا بالوعي نحميها لرفع الوعي، وخلال الندوات تم تناول عدة موضوعات منها العنف الإلكتروني وأثره على المجتمع، تربية الأبناء في الأسرة، الابتزاز الإلكتروني، واستهدفت الندوات عدد ١٥٠ من طالبات مدارس ٢٤ أكتوبر الابتدائية، الزهور الثانوية بنات، الطائف الإعدادية.

مجال المشاركة المجتمعية

شارك الفرع في الملتقى الدولي الأول للمرأة العربية الذي نظمته جامعة بابل بالعراق عبر تقنية زوم، واستهدف ٥٠ من عدد كبير من الدول العربية والمؤسسات، كما شارك الفرع بحضور احتفالية "١٠٠ عام من الحرب إلى السلام" والتي تم تنظيمها من قبل محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس احتفالًا بالعيد القومي الـ ٧٤ للمحافظة والذكرى الـ ١٥٦ لافتتاح قناة السويس للملاحة وإعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بجبل مريم تزامنًا مع مرور ١٠٠ عامٍ على بدء إنشائه.

