قومي المرأة يضيء مقره باللون البرتقالي تزامنا مع حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

أضاء المجلس القومي للمرأة، اليوم، مقره الرئيسي بالقاهرة باللون البرتقالي، تزامنا مع انطلاق فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس هذا العام للمرة العاشرة على التوالي تحت شعار "كوني"، بالتزامن مع الاحتفال العالمي بالحملة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أن استمرار إطلاق الحملة على مدار عشر سنوات يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية المرأة وتعزيز منظومة متكاملة لمناهضة العنف بجميع أشكاله، مؤكدة على أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا كبيرًا لحماية المرأة وضمان بيئة آمنة لهن، وترسيخ حقوقهن على مختلف الأصعدة.

المجلس القومي للمرأة 

ومن الجدير بالذكر أن الحملة العالمية تحمل هذا العام شعار  "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، وذلك في ظل ارتفاع معدلات العنف الإلكتروني على مستوى العالم، وما يشكله هذا النوع من العنف من تهديد مباشر لأمان النساء والفتيات وسلامتهن.

 

وزارة التضامن تشارك في احتفالية "الأوقاف" بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

ما هي أشكال العنف ضد المرأة؟ آخر نوع أخطرها، باحثة بمرصد الأزهر تُوضح (فيديو)

المجلس القومي للمرأة قومى المرأة العنف ضد المرأة حملة ال 16 يوم المستشارة أمل عمار اللون البرتقالى

