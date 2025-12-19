قومي المرأة يصدر تقرير متابعة الانتخابات خلال الإعادة للمرحلة الثانية

18 حجم الخط

أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير غرفة العمليات المركزية للإعادة بالمرحلة الثانية الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، وذلك برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وإشراف الدكتورة رشا مهدي مقررة لجنة المشاركة السياسية.

ويأتي ذلك في إطار الدور الوطني الذي يضطلع به المجلس القومي للمرأة في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، حيث واصل المجلس متابعته لسير العملية الانتخابية.

وأكدت الدكتورة رشا مهدي عضو المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرف العام على غرفة العمليات المركزية بالمجلس أن المتابعات أوضحت إلى أن نسب الإقبال على التصويت جاءت متفاوتة بين المحافظات، حيث تراوح الإقبال ما بين المتوسط والمرتفع في عدد من المحافظات، بينما انخفض في محافظات أخرى، مع تسجيل إقبال ملحوظ في بعض المحافظات الحدودية.

الانتخابات

السيدات أكثر فئات مشاركة في الانتخابات

وأضافت أن المتابعة أظهرت أن السيدات كن من أكثر الفئات مشاركة في العملية الانتخابية بعدد من المحافظات، فيما تنوعت نسب المشاركة بين السيدات والرجال في محافظات أخرى.

تواجد الشرطة النسائية

وأشادت المشرف العام على غرفة العمليات بالمجلس، بتواجد الشرطة النسائية في معظم المحافظات محل المتابعة، بما أسهم في دعم انتظام العملية الانتخابية وتيسير مشاركة السيدات، مع عدم تواجدها في بعض المحافظات.

وأكدت الاستاذة ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس على تنوع المشاركة للفئات العمرية، المشاركة فى العملية الانتخابية والتى شهدت تنوع المشاركة بين فئة الشباب وكبار السن باختلاف المحافظات، بما يعكس حرص مختلف الفئات العمرية على ممارسة حقها الدستوري حيث رصد المتابعون عددًا من الإيجابيات، من بينها توفير تيسيرات ومعينات لكبار السن وذوي الإعاقة داخل عدد من اللجان، والالتزام الكامل بنظام اللجان، وعدم رصد أي تجاوزات داخل أو خارج مقار التصويت، إلى جانب وجود تأمين أمني مكثف أمام اللجان.

تأثر نسب المشاركة بسوء الأحوال الجوية

وأضافت المديرة العامة للإدارة العامة للحملات والتوعية أنه رصد بعض الملاحظات، من بينها تأثر نسب المشاركة في بعض اللجان بسوء الأحوال الجوية، إلى جانب وجود شكاوى فردية تتعلق بتقديم المساعدة لكبار السن، وتم التعامل معها وفقا للإجراءات المتبعة من خلال غرفة عمليات المجلس.

يذكر إن عملية المتابعة شملت محافظات جنوب سيناء، السويس، المنوفية، بورسعيد، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، القليوبية، الغربية، القاهرة، الدقهلية، شمال سيناء ودمياط، وذلك من خلال فرق المتابعة التابعة لفروع المجلس بالمحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.