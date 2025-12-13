السبت 13 ديسمبر 2025
قومى المرأة يدعو الفتيات للإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني: عقوبته الحبس و300 ألف جنيه غرامة

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، نصيحة للفتيات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خاصة بالابتزاز الإلكترونى، وهى من أكثر الجرائم انتشارا فى وقتنا الحالى، وذلك ضمن حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

حيث تتعرض العديد من الفتيات إلى تهديد من قبل أشخاص مجهولة لإرسال صورهن أو استغلالهن فى أعمال منافية وهكذا وللأسف بعضهن يخشى من هذا التهديد ما يعرضن حياتهن للخطر وبالفعل هناك العديد اللاتى أقبلن على الانتحار بسبب الابتزاز الإلكتروني.

وأكد المجلس القومي للمرأة على أن الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون، وعقوبتها السجن من سنتين إلى 5 سنوات مع دفع غرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه، لذا على الفتيات عند التعرض لهذه الجرائم ألا تخاف، وتبلغ الشرطة من خلال الاتصال بمباحث الإنترنت على رقم 108، وفى حالة الحاجة إلى مساعدة المجلس القومي للمرأة يجب التواصل مع مكتب شكاوى المرأة من خلال رقم الخط الساخن 15115، أو رقم الواتس أب 01007525600.

الابتزاز الالكتروني 
الابتزاز الالكتروني 

وجاء نص توعية القومى للمرأة عبر فيس بوك كالتالي:-

"متخليش تهديد يخوّفك..
ولا صورة مفبركة تهزّك!
لو حد حاول يبتزك أو يهددك بصور مفبركة… 
ما تسكتيش.
احتفظي بكل الرسائل والدليل، وما تمسحيش أي حاجة.
وقدّمي بلاغ فورًا… والجهات المختصة هتوصل للمتهم وهتجيب حقك بالقانون.

الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري جريمة عقوبتها من سنتين لـ5 سنين سجن وغرامة ممكن توصل لـ 300 ألف جنيه.
ما تخافيش… إنتِ أقوى منهم والقانون معاكي

ولو احتجتي أي مساعدة أو استفسار،
إنتِ مش لوحدِك… إحنا معاكي..

مكتب شكاوى المرأة: 15115
الواتس آب: 01007525600

للإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية أو تهديد رقمي، تقدري تتواصلي فورًا مع مباحث الانترنت ١٠٨"

