قومى المرأة يطلق غرفة عمليات لمتابعة التصويت فى انتخابات الدوائر الملغاة

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، عن تخصيص غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات فرعية بفروعه لمتابعة التصويت ومشاركة المرأة فى انتخابات الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، خلال يومي الأربعاء والخميس ١٠ و١١ ديسمبر 2025.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن المجلس يقوم بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية لضمان تيسير مشاركة السيدات وتذليل أي عقبات قد تواجههن خلال عملية الإدلاء بأصواتهن، حيث تتابع غرفة العمليات مجريات التصويت ومشاركة المرأة، وتلقي اتصالات واستفسارات السيدات عبر الخط المختصر 15115، منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت.

الوادي الجديد تنهي استعداداتها لإعادة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة غدا

لليوم الثاني، السفارات المصرية تواصل استقبال الناخبين في انتخابات الدوائر المُلغاة

