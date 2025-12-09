قومى المرأة يطلق غرفة عمليات لمتابعة التصويت فى انتخابات الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، عن تخصيص غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات فرعية بفروعه لمتابعة التصويت ومشاركة المرأة فى انتخابات الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، خلال يومي الأربعاء والخميس ١٠ و١١ ديسمبر 2025.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن المجلس يقوم بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية لضمان تيسير مشاركة السيدات وتذليل أي عقبات قد تواجههن خلال عملية الإدلاء بأصواتهن، حيث تتابع غرفة العمليات مجريات التصويت ومشاركة المرأة، وتلقي اتصالات واستفسارات السيدات عبر الخط المختصر 15115، منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.