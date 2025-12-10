الأربعاء 10 ديسمبر 2025
قومى المرأة يضيء مقره بالأزرق احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان (صور)

قومى المرأة
قومى المرأة
أضاء المجلس القومي للمرأة، اليوم، مقره الرئيسي بالقاهرة باللون الأزرق، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تأكيدا لالتزام الدولة المصرية بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم الكرامة والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن إضاءة المجلس باللون الأزرق تعكس دعم المجلس الدائم لملف حقوق الإنسان باعتباره جزءًا أصيلًا من جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وباعتبار  أن حقوق المرأة جزء أصيل من حقوق الإنسان وتمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد خطوة فارقة نحو تعزيز المشاركة المتكافئة وحماية المرأة من كافة أشكال التمييز.

المجلس القومي للمرأة 
المجلس القومي للمرأة 

وأضافت أن احتفال اليوم يأتي تأكيدًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بقيم حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحماية، والعدالة، والفرص المتساوية، مؤكدة على أن المجلس يواصل جهوده لضمان تمتع المرأة بحقوقها في كافة المجالات، من خلال البرامج والمبادرات والتشريعات الداعمة لتمكينها.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان 

واليوم العالمي لحقوق الإنسان هو مناسبة عالمية تحتفل بها سنويا في 10 ديسمبر، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل فرد حول العالم، ويعود اختيار هذا التاريخ إلى ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة عام 1948، وهو أول وثيقة دولية تحدد الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع البشر دون تمييز.

قومى المرأة يطلق غرفة عمليات لمتابعة التصويت فى انتخابات الدوائر الملغاة

التقرير الكامل للجنة الاعتماد الأممية عن تصنيف قومي حقوق الإنسان

اليوم العالمى لحقوق الانسان المجلس القومي للمرأة حقوق الإنسان المستشارة أمل عمار قومى المرأة المرأة

