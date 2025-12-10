فرع المجلس القومي بالإسماعيلية يحيى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

18 حجم الخط

نظَّم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس ومركز إعداد القادة بالجامعة، وفرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، ندوة توعوية بعنوان "أمان رقمي وحق إنساني"، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت إشراف لبنى زكي مقرر فرع المجلس بالإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الفاعليات

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية علوم الرياضة، إلى جانب إشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عطوة المتولي عطوة مدير مركز إعداد القادة، وسط حضور طلابي كبير.

تعريف دور المجلس واختصاصاته

حاضرت في الندوة منى عباس عضو المجلس القومي للمرأة، حيث تناولت تعريف دور المجلس واختصاصاته والخدمات المقدمة للسيدات، إلى جانب توضيح أهداف حملة الـ ١٦ يوما وأسباب العنف وآليات الحماية والإبلاغ عن الانتهاكات.

كما شهدت الجلسة نقاشات مفتوحة مع الطلاب حول أشكال العنف المختلفة، وخاصة العنف الإلكتروني ودور الشباب في الحد منه.

برامج دعم صحة المرأة

كما قدَّمت مادلين فيكتور مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بفرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، عرضًا توضيحيًا حول برامج دعم المرأة المعيلة داخل المنظومة، والخدمات المقدمة وآليات الاستفادة منها، في إطار التعاون بين الجهات المعنية لخدمة المرأة، بجانب امتداد المنظومة لتشمل كافة فئات المجتمع خاصة الطلاب.

مفهوم العنف وأنواعه

واختُتمت الندوة بمحاضرة للدكتور محمود عسل استشاري التدريب وبناء القدرات، الذي استعرض مفهوم العنف وأنواعه وآثاره النفسية والسلوكية على المرأة والمجتمع، إضافة إلى مناقشة أسبابه وسبل تجنبه عبر حوار تفاعلي مع الطلاب.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات ينفذها المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف، وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي، ودعم المرأة على مختلف الأصعدة.

