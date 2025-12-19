الجمعة 19 ديسمبر 2025
محافظ أسيوط يعلن إعادة فتح كوبري نجع سبع بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن بشرى سارة لأهالي قرية نجع سبع والقرى المجاورة، بإعادة فتح كوبري نجع سبع بمركز أسيوط، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير وفقًا للخطة الموضوعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. 

الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بالكوبري

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال الصيانة والتطوير بالكوبري تم الانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد، وبما يتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم أثناء الانتقال بين ضفتي الترعة الإبراهيمية في تلك المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن إعادة افتتاح الكوبري تأتي في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية، من خلال رفع كفاءة الطرق والكباري الحيوية، لافتًا إلى أن تطوير الكوبري الواصل بين قرية نجع سبع والطريق الزراعي أسيوط/ديروط يسهم بشكل مباشر في تيسير حركة انتقال المواطنين والمركبات، ويقلل من التكدسات المرورية أثناء التوجه إلى القرى والمناطق المجاورة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والصيانة بمختلف المراكز والقرى، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم خطط التنمية الشاملة التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة لأبناء محافظة أسيوط.

