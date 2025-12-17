الفنون الجميلة بجامعة أسيوط تفتتح معرض «بنات بّري»

18 حجم الخط

افتتح الدكتور جمال بدر نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، معرضًا فنيًا بعنوان «بنات بّري»، تحت إشراف الدكتور محمد حلمي الحفناوي، عميد كلية الفنون الجميلة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومن تنفيذ الفنانة الدكتورة نجلاء بدوي هارون علي، مدرس التصوير بكلية الفنون الجميلة.

معرض «بنات بّري»

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بالجهد المبذول في معرض «بنات بّري»، وما يقدمه من تجربة فنية ثرية ومتميزة تعكس مستوى راقيًا من الإبداع والاحترافية في الرؤية والطرح والتناول الفني، وما تحمله الأعمال المعروضة من عمق فكري وبُعد إنساني.

خلق بيئة جامعية داعمة للإبداع والابتكار

وأكد رئيس الجامعة أن مثل هذه المعارض تمثل إضافة حقيقية للحراك الثقافي والفني داخل الجامعة، وتسهم في خلق بيئة جامعية داعمة للإبداع والابتكار، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تحرص على دعم الفنون باعتبارها أحد روافد بناء الوعي الثقافي والجمالي، ودورها المحوري في تنمية الذوق العام وترسيخ القيم الإنسانية.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات معارض ترقيات أعضاء هيئة التدريس، ويُقام على مدار أسبوعين، بإشراف الدكتورة سحر بطرس نجيب، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس قسم التصوير، وحضور الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منصور المنسي الأستاذ المتفرغ بقسم النحت، إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والباحثين والطلاب.

وأوضح الدكتور جمال بدر أن معارض الترقية تمثل إحدى الآليات المهمة لتقييم الإنتاج الإبداعي لأعضاء هيئة التدريس، وتسهم في إبراز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي في مجالات الفنون المختلفة. كما أعرب عن إعجابه بالأعمال الفنية المشاركة في المعرض وما جسدته من إبداع ووعي فني، مؤكدًا أنها تحمل فلسفة خاصة تتجلى في الألوان والمنظور والموضوعات المتنوعة. وهنأ نائب رئيس الجامعة الدكتورة نجلاء هارون على افتتاح المعرض، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد.

وأشار الدكتور محمد حلمي الحناوي عميد كلية الفنون الجميلة إلى أن المعارض الفنية تُعد منصة مهمة لعرض خبرات وإبداعات أعضاء هيئة التدريس، وإبراز نتاجهم الفني، بما يسهم في نقل هذه الخبرات إلى الطلاب والباحثين، وإثراء الحركة العلمية والفنية داخل الجامعة. وأضاف أن المعرض تميز بدمج العناصر التاريخية والطبيعية في سياق رمزي وتاريخي، من خلال تكوينات فنية متعددة، مع توظيف بعض التقنيات الحديثة والخامات المتنوعة، بما يعكس ثراء الرؤى والأساليب الفنية للأعمال المعروضة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نجلاء هارون أن المعرض يضم 14 عملًا فنيًا متنوعًا، من بينها أعمال منفذة بخامة ألوان الزيت على التوال، وأخرى باستخدام ألوان الباستيل الطباشيري على ورق ملوّن، بما يعكس تنوع الأساليب والخامات المستخدمة. وأضافت أن المعرض يسلط الضوء على قصة «بنات بّري» السبع، وهن سبع فتيات قدمن من العراق إلى مصر، تتقدمهن فاطمة بنت بّري، التي كان لها أثر بارز في إعادة الحياة إلى قرية خزام بمحافظة قنا، من خلال تغيير ملامحها وإحيائها بالزراعة وبث روح الحياة فيها.

وأشارت هارون إلى أن المعرض ينقسم إلى جزأين؛ يضم الجزء الأول لوحات فنية تجسد ضريح فاطمة بنت بّري، بينما يتناول الجزء الثاني جزيرة وسط نهر النيل تحمل اسم «بنات بّري»، في معالجة فنية تجمع بين البعد التاريخي والرمزي، وتعكس تداخل القصة بالمكان والذاكرة، بما يمنح الأعمال بعدًا إنسانيًا وجماليًا متكاملًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.