السكك الحديدية تكشف تفاصيل تطوير 941 كوبري ونفقا

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية في تقرير مصور لها عن خطط رفع كفاءة وإنشاء الكباري ضمن مشروعات تطوير للسكك الحديدية على مستوى الجمهورية وضمنها كباري القناطر الخيرية وكوبري الفردان

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ، إنها تنفذ عمليات شاملة لصيانة وتحديث 941 كوبري ونفقًا على امتداد الشبكة، تشمل الكباري المعدنية والخرسانية، والأنفاق، وكباري المشاة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان على خطوط السكة الحديد.

وأضافت أنه من أهم هذه المشروعات، إنشاء كوبري الفردان الجديد أعلى قناة السويس الجديدة وتطوير الكوبري القائم لربط سيناء بمدن القناة وباقي المحافظات، إلى جانب إنشاء كوبري مزدوج بالقناطر الخيرية ضمن خطة ازدواج خط (قليوب – منوف – طنطا). كما تعد كباري إمبابة وبنها وكفر الزيات من أبرز الكباري المتحركة على النيل، حيث تتيح حركة الملاحة ومرور السفن بالتنسيق مع هيئة النقل النهري.

وفي مجال تطوير البنية الأساسية للسكك، أكدت الهيئة انتهائها من تنفيذ أعمال تجديدات بطول 704 كيلومترات و1052 مفتاحًا على مختلف خطوط الشبكة، مع دعم قطاع البنية الأساسية بماكينات حديثة لصيانة وتجديد السكك، ورفع كفاءة الماكينات الحالية، فضلًا عن تدبير قطار تجديدات متخصص لرفع كفاءة الخطوط.

وأكدت الهيئة، أنها تمضي في تنفيذ مشروع التحول من النظام الميكانيكي إلى التحكم الكهربائي الحديث على خطوط بطول 834 كيلومترًا من إجمالي 1096 كيلومترًا بالخطوط الرئيسية (القاهرة/ الإسكندرية – بني سويف/ أسيوط – أسيوط/ نجع حمادي – بنها/ بورسعيد – وصلة الزقازيق/ أبو كبير – نجع حمادي/ الأقصر – القاهرة/ الجيزة/ بني سويف).

وأضافت أن أعمال التطوير تشمل تزويد المسافة من الإسكندرية إلى القاهرة ومنها إلى نجع حمادي، بالإضافة إلى خط (بنها/ بورسعيد)، بنظام التحكم الآلي المتقدم ETCS-L1 بإجمالي 953 كيلومترًا.

