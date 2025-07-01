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محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب نجع سبع، ويلتقي فرق التطوع والجوالة (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب نجع سبع، فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمركز شباب نجع سبع التابع لمركز أسيوط، وذلك في إطار جولاته التفقدية المستمرة لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فئة الشباب.

 

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من: الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحازم علي وكيل وزارة العمل، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشبابية ومسؤولي المركز.

 

محافظ أسيوط يشهد تدريبات لفرق كرة القدم للشباب والفتيات

استهل محافظ أسيوط زيارته بتفقد منشآت المركز، بما في ذلك قاعات الاجتماعات والمكتبة والملاعب، حيث تابع جانبًا من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وشهد تدريبات لفرق كرة القدم للشباب والفتيات، إلى جانب عروض للكاراتيه.

 كما التقى فرق أندية التطوع والجوالة، واطَّلع على ورشة عمل لبرنامج "أندية السكان" الذي يهدف إلى تمكين الشباب ورفع الوعي بالقضايا السكانية والمجتمعية مثل ختان الإناث، والزواج المبكر، والعنف القائم على النوع، والصحة الإنجابية، وذلك من خلال جلسات تفاعلية وفعاليات رياضية وتثقيفية.

كما تفقد المحافظ المعرض الفني للمنتجات اليدوية للأسر المنتجة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، مشيدًا بجودة المعروضات وما تمثله من دعم للاقتصاد المحلي وتمكين المرأة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر خلال الجولة أهمية تفعيل دور مراكز الشباب لتنشئة الأجيال وتنمية الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة محفزة وآمنة لممارسة الأنشطة المختلفة، بما يعزز من قدرات النشء ويصقل مواهبهم.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الاستفادة القصوى من إمكانيات مركز الشباب، وتكثيف البرامج والفعاليات الهادفة، للمساهمة في بناء الإنسان المصري وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قطاع الشباب والرياضة اهتمامًا بالغًا في إطار رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

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واختتم محافظ أسيوط زيارته برسالة دعم وتحفيز للشباب، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل والاجتهاد من أجل تحقيق طموحاتهم والمساهمة الفاعلة في نهضة وطنهم.

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