محافظ أسيوط يستقبل رئيس "القومي للطفولة والأمومة" لافتتاح مقر للمجلس وتنفيذ البرامج التدريبية

استقبل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمكتبه، اليوم، الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، المرافق لها في مستهل زيارتها للمحافظة لافتتاح فرع المجلس بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هناء السيد مدير برنامج صحة الفتاة، والدكتور سمير أبو ريا، مدير المبادرة الوطنية لتمكين الطفل واستشاري المجلس القومي للأمومة والطفولة، وعمرو أحمد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وهشام الخطيب مدير برنامج فروع المجلس.

شهد اللقاء الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، وحسني رجب الطويل المشرف العام على فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والخطر

في بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط بزيارة رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة للمحافظة، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس، في حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والخطر، وتقديم الخدمات بشكل لائق، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأطفال المعرضين للخطر وتحقيق أثر حقيقي على أرض الواقع وتنمية المجتمعات المحلية.

تحقيق تنمية مستدامة ورعاية شاملة للأطفال والأسر

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر التزام محافظة أسيوط بدعم كل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ورعاية شاملة للأطفال والأسر، بما في ذلك مكافحة العنف ضد الأطفال، تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتمكين المرأة والذي يعد من أولويات العمل التنموي بالمحافظة خاصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والمشغولات اليدوية وتنمية الثروة الحيوانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومبادرة المليون طائر والاتفاقات المبرمة مع عدد من الهيئات لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية توعية الأسر والأطفال بالمناطق الريفية بهدف نشر الوعي بأهمية التعليم، والصحة الإنجابية، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

مبادرات لتعزيز الوعي بقضايا الطفولة

من جانبها، أعربت رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة عن تقديرها لجهود محافظة أسيوط في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال والأسر مؤكدة استعداد المجلس لتقديم الدعم الفني واللوجيستي لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف الكوادر المحلية لتعزيز الوعي بقضايا الطفولة مشيدة بهذا اللقاء، الذي يعكس حرص المحافظة على تعزيز الشراكات المؤسسية لتحقيق رؤية مصر 2030.

كما استعرضت أبرز المبادرات التي ينفذها المجلس، مثل برامج الحماية من العنف ضد الأطفال، ودعم الأمهات العاملات، وتعزيز المشاركة المجتمعية للأطفال.

كما أشادت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة بمبادرة محافظ أسيوط لتدشين رحلة جوية أسبوعية منتظمة من مطار ألماظة بالقاهرة إلى مطار أسيوط الدولي مؤكدة أنها توفر الوقت والجهد وتسهل علينا متابعة عملنا على أكمل وجه وبشكل مستمر، لافتة إلى أننا سنتعاون مع المحافظة في وضع برنامج سياحي للأطفال واستخدام الرحلة الجوية لزيارة معالم المحافظة.

وتطرق اللقاء بحث سبل تعزيز حماية ودعم حقوق الطفل والجهود الوطنية للارتقاء بأوضاع الأسرة المصرية وتعزيز التنمية المستدامة تنفيذًا للمبادرات الرئاسية للعمل على بناء مستقبل مشرق للطفل المصري.



وناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا المشتركة مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها مرحلة الأساس لبناء وتشكيل وجدان الطفل، وتنمية مهاراتهم وبناء وعيهم مع ترسيخ مبادئ الانتماء والهوية المصرية، وذلك بما يتفق مع الإطار الإستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة.

وفي نهاية اللقاء، تبادل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة الدروع التذكارية والتقاط الصور توثيقًا للقاء الهام.

