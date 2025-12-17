الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظات

صحة أسيوط: تنفيذ 31 ألف ندوة متخصصة للتوعية بالمبادرات الرئاسية

ندوة لمديرية الصحة
ندوة لمديرية الصحة بأسيوط، فيتو
 أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن الجهود التي حققتها إدارة الثقافة الصحية بالمحافظة خلال عام 2025، مؤكدًا أن المديرية وضعت خطة شاملة استهدفت رفع الوعي الصحي المجتمعي والوصول بالخدمات التثقيفية إلى القرى والنجوع، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية "مصر 2030".

تنفيذ 193 ندوة توعوية وتثقيفية 

ومن جانبها، كشفت الدكتورة دعاء محمد عزت، مدير إدارة الثقافة الصحية بأسيوط، عن التقرير السنوي للإنجازات، حيث نجحت الإدارة في تنفيذ 193,533 ندوة توعوية (ما بين ندوات داخلية بالمستشفيات والوحدات وندوات خارجية بالمصالح الحكومية ودور العبادة)، استفاد منها قرابة 2 مليون و58 ألف مواطن.

 

تنفيذ 31,231 ندوة متخصصة لدعم المبادرات الرئاسية الصحية

ونجحت جهود مديرية الصحة بأسيوط في مجال المبادرات الرئاسية بتنفيذ 31,231 ندوة متخصصة لدعم المبادرات الرئاسية الصحية، استفاد منها أكثر من 286 ألف مواطن بمحافظة أسيوط وفي مبادرة "كل ثانية حياة" تم تفعيل المبادرة داخل المستشفيات من خلال 808 ندوات لرفع الوعي بحالات الطوارئ القلبية أما في  المشاركة المجتمعية كان التواجد القوي في غرف المشورة الأسرية وحملات التبرع بالدم.

وأوضحت مدير إدارة الثقافة الصحية بأسيوط أن عام 2025 شهد تكثيفًا للبرامج التدريبية لرفع كفاءة فريق التوعية، شملت موضوعات حيوية مثل: (التوحد، الرضاعة الطبيعية، التربية الإيجابية، الألف يوم الذهبية، وتدريب أطقم تمريض الكلى ومقدمي المشورة بالادارات الصحية).

 

تفعيل "الإعلام الرقمي" والاحتفالات العالمية

كذلك نجحت الإدارة في مواكبة التطور التكنولوجي عبر إنتاج فيديوهات توعوية مبسطة ونشر "بوستات" تفاعلية على المنصات الرقمية وفي تغطية الأيام العالمية (مثل اليوم العالمي للمرأة، الصحة النفسية، السمنة، والرضاعة الطبيعية) بالإضافة إلي إطلاق فعاليات "الشهر الوردي" للتوعية بصحة المرأة وندوات عن الأمراض المعدية كالجديري المائي.

 

صحة أسيوط تنفذ 40 ألف زيارة وسحب 21 ألف عينة مياه لتوفير بيئة آمنة

صحة أسيوط: 347 ألف طالب يستفيدون من التوعية الشاملة بحملة جيل صحي

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة إلى أن نجاح الإدارة بمحافظة أسيوط جاء نتيجة التعاون المثمر مع جهات عدة، منها (معهد البحوث، جهاز شئون البيئة، التربية والتعليم، الأوقاف والكنيسة، والجمعيات الأهلية كجمعية مكة)، بالإضافة إلى التكامل مع الإدارات الفنية بالمديرية (الطوارئ، الأمومة والطفولة، الصحة المدرسية، والإعلام).

واختتمت الإدارة تقريرها بتأكيد استمرار الجولات الميدانية والمتابعة الدورية لفرق التثقيف الصحي بكافة مراكز المحافظة، مع تكريم المتميزين لضمان استدامة الأداء وتقديم أفضل خدمة تثقيفية للمواطن الأسيوطي.

