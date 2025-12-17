صحة أسيوط تنفذ 40 ألف زيارة وسحب 21 ألف عينة مياه لتوفير بيئة آمنة

18 حجم الخط

أعلنت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط الجهود البارزة التي حققتها خلال العام 2025 وذلك تحت رعاية الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وإشراف الدكتورة نسرين عبد الرحمن الناصر، مدير إدارة صحة البيئة بالمديرية.

40 ألف زيارة وعملية رقابية لضمان بيئة آمنة

وأكدت مدير إدارة صحة البيئة أن الإدارة تمكنت من تنفيذ أكثر من 40 ألف زيارة وعملية رقابية، ومتابعة دقيقة للبنية التحتية للمحافظة في إطار جهودها اليومية لضمان بيئة صحية آمنة وجيدة للمواطنين.

سحب 21,130 عينة مياه

وأشارت مدير الإدارة الصحية على تعدد المصادر التي شملتها فرق المتابعة وأهمها محطات تنقية المياه وخزانات المنازل، ومتابعة شبكات التوزيع بكافة مناطق المحافظة، حيث نفذت الفرق المتخصصة 4,590 عملية مرور على محطات وشبكات المياه، وتم خلالها سحب 21,130 عينة مياه.



ولفت مسؤولو الإدارة البيئية بصحة أسيوط إلى أن المتابعة الدورية لشبكات المياه هو إجراء هام يتم كل 14 يومًا لجميع المحطات، وكل شهر للخزانات بعد تطهيرها، لكونه خط الدفاع الأول لضمان توافق المياه مع المواصفات الصحية القياسية.

وأشار المعتصم السيوطي المتحدث باسم صحة أسيوط أن الرقابة بإدارة البيئة امتدت لتشمل حملات متابعة لـ348 وحدة غسيل كلوي، لضمان أعلى مستويات الجودة لمرضى الحساسية الصحية لافتًا إلى أنه بمجرد ورود نتيجة عينة "غير مطابقة"، يتحرك الفريق خلال 48 ساعة لإعادة الفحص ومخاطبة الجهات المسؤولة فورًا لتحديد السبب واتخاذ الإجراءات التصحيحية، مؤكدا مبدأ "لا تهاون في سلامة المياه".

تنفيذ 415 زيارة تفتيشية على محطات معالجة الصرف الصحي

وتعمل إدارة البيئة على إغلاق دوائر التلوث من منبعها من مآخذ المياه وحتى المصارف من خلال الرقابة المزدوجة؛ ليس فقط على مياه الشرب، بل على مياه الصرف الصحي، التي تمثل المصدر المحتمل للتلوث وتم خلال العام تنفيذ 415 زيارة تفتيشية على محطات معالجة الصرف الصحي لرصد أي تجاوزات أو ملوثات يمكن أن تؤثر على عملية المعالجة وتنتقل إلى البيئة المحيطة.

كما تم سحب عينات من المآخذ التي تغذي محطات مياه الشرب المرشحة، ومن المصارف المائية، لضمان عدم وجود أي اختلاط أو تلوث يؤثر في الموارد الطبيعية لمنع أي تأثيرات سلبية.

وأوضحت صحة أسيوط أن إدارة البيئة كثفت جهودها أيضًا لتشمل جميع المرافق التي يتفاعل معها المواطن يوميًّا ومنها المدارس ودور العبادة حيث تنفيذ ما يقرب من 10 آلاف زيارة للمدارس لتوفير بيئة صحية للطلاب، بالإضافة إلى 24,570 زيارة لدورات مياه دور العبادة، مما يعكس اهتمامًا خاصًّا بأماكن التجمعات الكبرى وكذلك في الأسواق وأماكن تجميع المخلفات وتم المرور على 332 سوقًا عامًا، ومتابعة 154 مقلب قمامة، ورصد 213 بركة ومستنقعًا، لمواجهة البؤر التي يمكن أن تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وخلال عام 2025 تمكنت إدارة البيئة من الاستجابة الفورية والتعامل مع 183 شكوى واردة من المواطنين.

بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية مكثفة لعدد من الكوادر، (رئيس قسم صحة البيئة ومراقبي الإدارات ومراقبي الوحدات الصحية) على أعمال صحة البيئة (مياه الشرب – الصرف الصحي – الصحة العامة للمرافق) كما تم عقد دورات تدريبية لمراقبي صحة البيئة بالوحدات الصحية (وحدات الاعتماد) على اعمال صحة البيئة.

