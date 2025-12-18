الخميس 18 ديسمبر 2025
فتح باب القبول بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بأسيوط

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو
أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن فتح باب القبول لاكتشاف لاعبين جدد للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وذلك في عدد من الألعاب الرياضية المختلفة وفقًا للمراحل السنية والشروط المعلنة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في البطولات المحلية والدولية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

الشروط المعلنة للاشتراك في البطولة 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة تستقبل المستندات المطلوبة والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة من خلال الرابط https://nptoc.esyin.gov.eg وفق الشروط المعلنة، حيث يشمل المشروع عددًا من الألعاب الرياضية من بينها رفع الأثقال، المصارعة، الجودو، التايكوندو، الملاكمة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة، والسلاح، وفقًا للفئات العمرية المحددة لكل لعبة.

اكتشاف العناصر المتميزة من النشء والشباب

وأكد محافظ أسيوط على حرصه بدعم ورعاية الموهوبين رياضيًا واكتشاف العناصر المتميزة من النشء والشباب وتأهيلها بدنيًا وفنيًا ليكونوا أبطالًا أولمبيين في مختلف الألعاب داعيًا أولياء الأمور والشباب الموهوبين إلى سرعة التقدم والاستفادة من الفرص التي يوفرها المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، مشيرًا إلى إمكانية الاستفسار عن التفاصيل من خلال التوجه إلى مديرية الشباب والرياضة بأسيوط خلال المواعيد المعلنة.

محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة لفوزهم بـ33 ميدالية ببطولة مراكز الشباب

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات الرياضية للشباب وتقديم الدعم اللازم للأبطال الواعدين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الرياضة وبناء الإنسان، مشددًا على أهمية التعاون بين مديرية الشباب والرياضة والهيئات الرياضية لاختيار العناصر المتميزة وضمان نجاح المشروع.

