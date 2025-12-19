الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يعلن رحيل مدرب فريق الكرة الطائرة لظروف صحية

الزمالك
الزمالك
18 حجم الخط

 قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قبول اعتذار أحمد رمضان الجيزاوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة، عن عدم الاستمرار في مهمته، بسبب ظروفه الصحية.

رحيل مدرب طائرة الزمالك 

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر للجيزاوي على ما قدمه للفريق، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة، غدًا، في تمام الساعة السادسة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدور التمهيدي للمسابقة.

ومن المقرر أن يقود الفريق الكابتن محمد رفعت، المدرب العام، لحين تعيين مدير فني جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد رمضان الجيزاوي احمد رمضان حسين لبيب نادي الزمالك الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك

مواد متعلقة

دوري المؤتمر الأوروبي، كريستال بالاس يتعادل مع كوبس كووبيو ويتأهل لملحق دور الـ16

رسالة نارية من ممدوح عباس بشأن أرض الزمالك في أكتوبر

فقرة فنية وخططية في مران الزمالك تحت إشراف أحمد عبدالرؤوف

خوفا من الإجهاد، تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك استعدادا لحرس الحدود

تعليمات خاصة من أحمد عبد الرؤوف للاعبي الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود

مودرن سبورت يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، مودرن سبورت يتقدم على البنك الأهلي 1-0 في الشوط الأول

محمد عواد يطلب المشاركة مع الزمالك أمام حرس الحدود

الأكثر قراءة

18 يناير، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالسيدة زينب

خطوط حمراء في لحظة مفصلية

وفاة طبيب قنا أبو الحسن رجب فكري متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء قافلة طبية

الزمالك يعلن رحيل مدرب فريق الكرة الطائرة لظروف صحية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

في ذكرى رحيل أبو حامد الغزالي، رحلة عالم من منابر السلطان إلى محراب العزلة والتجديد الروحي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads