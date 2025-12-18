جامعة أسيوط تعلن الموعد النهائي للتقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

18 حجم الخط

أعلنت جامعة أسيوط عن قرب انتهاء فترة التقديم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تُقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، وتستهدف الأطفال دون سن 18 عامًا مرحبا وذلك في إطار دعم الدولة لاكتشاف ورعاية المواهب الإبداعية لدى الأطفال والنشء.

وتشمل الجائزة مجالات الآداب، والفنون، والإبداع، والابتكار، بما يسهم في تنمية القدرات الإبداعية، وتشجيع الموهوبين على تقديم إبداعاتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

الموعد النهائي للتقدم للجائزة

وأوضحت جامعة أسيوط أن الموعد النهائي للتقدم للجائزة هو يوم 31 ديسمبر 2025، داعية الراغبين في المشاركة إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم إلكترونيًا قبل غلق باب التقديم.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إلى حرص الجامعة على تشجيع الطلاب الموهوبين على المشاركة في هذه المبادرة الوطنية المهمة، التي تسهم في تنمية الطاقات الإبداعية، وبناء جيل واعٍ ومبتكر، مؤكدًا أن الجائزة تمثل فرصة متميزة لاكتشاف المواهب الشابة وتحفيز الإبداع والتميز، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الموهوبين وصقل قدراتهم في مختلف المجالات.

وأشار رئيس جامعة أسيوط أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لجائزة الدولة للمبدع الصغير:



وللاستفسار: 01559919944.

