الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط تعلن الموعد النهائي للتقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت جامعة أسيوط عن قرب انتهاء فترة التقديم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تُقام تحت رعاية السيدة  انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، وتستهدف الأطفال دون سن 18 عامًا مرحبا وذلك في إطار دعم الدولة لاكتشاف ورعاية المواهب الإبداعية لدى الأطفال والنشء. 

وتشمل الجائزة مجالات الآداب، والفنون، والإبداع، والابتكار، بما يسهم في تنمية القدرات الإبداعية، وتشجيع الموهوبين على تقديم إبداعاتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

الموعد النهائي للتقدم للجائزة

وأوضحت جامعة أسيوط أن الموعد النهائي للتقدم للجائزة هو يوم 31 ديسمبر 2025، داعية الراغبين في المشاركة إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم إلكترونيًا قبل غلق باب التقديم.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إلى حرص الجامعة على تشجيع الطلاب الموهوبين على المشاركة في هذه المبادرة الوطنية المهمة، التي تسهم في تنمية الطاقات الإبداعية، وبناء جيل واعٍ ومبتكر، مؤكدًا أن الجائزة تمثل فرصة متميزة لاكتشاف المواهب الشابة وتحفيز الإبداع والتميز، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الموهوبين وصقل قدراتهم في مختلف المجالات.

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد بعدد من الكليات

منظومة كاميرات للمراقبة، جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشار رئيس جامعة أسيوط أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لجائزة الدولة للمبدع الصغير:

وللاستفسار: 01559919944.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط إكتشاف المواهب الطلاب الموهوبين الفنون والابداع المبادرة الوطنية انتصار السيسي جائزة الدولة للمبدع الصغير جامعة أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

فتح باب القبول بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بأسيوط

الفنون الجميلة بجامعة أسيوط تفتتح معرض «بنات بّري»

صحة أسيوط: تنفيذ 31 ألف ندوة متخصصة للتوعية بالمبادرات الرئاسية

صحة أسيوط تنفذ 40 ألف زيارة وسحب 21 ألف عينة مياه لتوفير بيئة آمنة

محافظ أسيوط ورئيسة القومي للطفولة والأمومة يفتتحان مقرًا جديدًا لدعم حقوق الطفل|فيديو

محافظ أسيوط يستقبل رئيس "القومي للطفولة والأمومة" لافتتاح مقر للمجلس وتنفيذ البرامج التدريبية

العلاج الحر بصحة أسيوط: إغلاق 595 منشأة خاصة مخالفة وضخ تراخيص جديدة

محافظ أسيوط: تجهيز عيادات علاج طبيعي وأسنان بالمدرسة الفكرية لخدمة ذوي الهمم

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

د.مصطفى مدبولي يكتب: الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

"الست" خارج الصورة

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

يحمل هوية الفراعنة، محمد صلاح يخوض أمم أفريقيا بحذاء "الملك المصري"

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads