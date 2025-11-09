الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البدء فى صيانة كوبرى السماعنة بفاقوس في الشرقية

البدءفى صيانة كوبرى
البدءفى صيانة كوبرى السماعنة بفاقوس محافظة الشرقية
18 حجم الخط

 بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري في أعمال الترميم والصيانة الشاملة لكوبري ترعة السماعنة مركز فاقوس محافظة الشرقية، والتي تشمل تدعيم البنية الإنشائية للكوبري وإصلاح الفواصل والتأكد من سلامة السطح المعدني.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقنايات

المهندس حازم ااشمونى 

 جاء ذلك بتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وفي إطار حرص المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس على سلامة المواطنين وضمان سيولة الحركة المرورية بالمدينة.

الالتزام بالطرق البديلة

 وقالت رئاسة المركز: إن المواطنين عليهم  الالتزام بالتعليمات المرورية أثناء فترة الأعمال وسلك الطرق البديلة، ومنها طريق ترعة الديدامونية حتى يتم الانتهاء من الترميم حفاظا على سلامتهم.

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة القنايات

إعادة ترميم بنيته الإنشائية 

وكان الكوبرى الواقع على ترعة السماعنة داخل مدينة فاقوس قد تعرضت بنيتة الإنشائية إلى التهالك واتسعت الفواصل، بالإضافة إلى حاجته لإعادة ترميم السطح المعدنى مما دفع المحافظ للتنسيق مباشرة مع وكيل وزارة الطرق بالشرقية لسرعة إحداث الترميم بالكوبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنية الانشائية كبرى ترعة السماعنة مدينة فاقوس محافظة الشرقية الترميم والصيانة اصلاح الفواصل الهيئة العامة للطرق

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقنايات

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمدينة القنايات

محافظ الشرقية يودّع رئيس ديرب نجم: كان نموذجًا في الإخلاص والعطاء (صور)

وزير الصحة يبحث مع محافظ الشرقية التوسع في إنشاء مستشفيات جديدة

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

عايشين في حديقة منذ 5 أيام، شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

أبرزها توفير بطاقات اقتراع خاصة لذوي الهمم، استعدادات هيئة الانتخابات للتصويت بالداخل غدًا

السوبر المصري، بلحاج يضيف الهدف الثاني لسيراميكا أمام بيراميدز

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

المزيد
الجريدة الرسمية