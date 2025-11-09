البدء فى صيانة كوبرى السماعنة بفاقوس في الشرقية

18 حجم الخط

بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري في أعمال الترميم والصيانة الشاملة لكوبري ترعة السماعنة مركز فاقوس محافظة الشرقية، والتي تشمل تدعيم البنية الإنشائية للكوبري وإصلاح الفواصل والتأكد من سلامة السطح المعدني.

المهندس حازم ااشمونى

جاء ذلك بتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وفي إطار حرص المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس على سلامة المواطنين وضمان سيولة الحركة المرورية بالمدينة.

الالتزام بالطرق البديلة

وقالت رئاسة المركز: إن المواطنين عليهم الالتزام بالتعليمات المرورية أثناء فترة الأعمال وسلك الطرق البديلة، ومنها طريق ترعة الديدامونية حتى يتم الانتهاء من الترميم حفاظا على سلامتهم.

إعادة ترميم بنيته الإنشائية

وكان الكوبرى الواقع على ترعة السماعنة داخل مدينة فاقوس قد تعرضت بنيتة الإنشائية إلى التهالك واتسعت الفواصل، بالإضافة إلى حاجته لإعادة ترميم السطح المعدنى مما دفع المحافظ للتنسيق مباشرة مع وكيل وزارة الطرق بالشرقية لسرعة إحداث الترميم بالكوبرى.

