هل وجود الآيات القرآنية بغرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا من أحد المتابعين يُدعى تامر، تساءل فيه عن حكم وجود الآيات والصور القرآنية المعلقة داخل غرفة النوم، والتي تُمارس فيها العلاقة الزوجية الخاصة، وهل يُعد ذلك حلالًا أم حرامًا في الشرع.

دار الإفتاء توضح: وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم جائز ولا حرج فيه

وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أكد أمين الفتوى أن مجرد وجود آيات قرآنية أو لوحات مكتوب عليها القرآن الكريم ومعلقة على جدران غرفة النوم أو أي مكان داخل المنزل أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يُعد مخالفة دينية بأي حال.

العلاقة الزوجية لا تُعد إهانة للقرآن الكريم

وأوضح الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، أن العلاقة الزوجية التي تتم بين الرجل وزوجته في مكان توجد فيه آيات قرآنية معلقة لا تُعتبر إهانة للقرآن الكريم ولا انتقاصًا من قداسته، مشددًا على أن الزواج في ذاته علاقة مشروعة وطاهرة أقرها الإسلام.

الاستدلال ببيوت الصحابة والنبي ﷺ: المصحف كان حاضرًا ولم يمنع الحياة الزوجية

وأشار أمين الفتوى إلى أن بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحتوي على المصاحف، ولم يُنقل عن أحد من العلماء القول بأن وجود المصحف في المكان يمنع أو يُحرم العلاقة الزوجية، وهو ما يؤكد أن هذا الفهم غير صحيح.

متى تكون الحرمة؟.. العلماء يحددون الضابط الشرعي

وبيّن الشيخ محمد كمال أن العلماء تحدثوا عن الحرمة فقط في حال وقوع إهانة متعمدة للقرآن الكريم، أو تعريض المصحف أو الآيات القرآنية للنجاسة أو الامتهان، أما مجرد وجودها في المكان دون إساءة فلا يدخل في دائرة التحريم.

فتوى ابن عباس رضي الله عنهما: لا مانع من وجود المصحف في غرفة النوم

ولفت أمين الفتوى إلى ما ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عندما سُئل عن وجود المصحف في غرفة النوم أو على السرير، فأجاب بأنه لا مانع من ذلك، وهو دليل واضح على جواز الأمر شرعًا.

القرآن في البيوت بركة لا سبب للحرج

وأكد الشيخ محمد كمال أن وجود المصحف أو الآيات القرآنية أو أي شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى داخل البيوت أو غرف النوم لا يمنع من إقامة العلاقة الزوجية، بل هو من مظاهر البركة والذكر، ما دام محفوظًا من الإهانة والنجاسة.

التقديس مطلوب دون تشدد أو غلو

وختم أمين الفتوى بالتأكيد على أن المحرم شرعًا هو إهانة القرآن الكريم أو تعريضه للنجاسة، أما مجرد وجوده أو تعليق آيات قرآنية في غرفة النوم دون امتهان فلا حرج فيه شرعًا، داعيًا إلى التفريق بين التقديس الواجب لكتاب الله، وبين المبالغة غير المنضبطة التي لم يأتِ بها الشرع.

