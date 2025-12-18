18 حجم الخط

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة، برغم أنه لم يرد في الشرع الحنيف ولا في السنة النبوية دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة، إلا أن البعض يستغل ليلة الجمعة في الدعاء خاصة، وأن ليلة الجمعة من الليالي المباركة التي تحظى بمكانة عظيمة في الإسلام، وقد خصّها الله سبحانه وتعالى بساعة استجابة، لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب له، لذلك يحرص المسلمون على اغتنامها بالإكثار من الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر، والتقرب إلى الله بالطاعات، وفي ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة نستعرض معكم دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة

لماذا سمي شهر جمادى الآخرة بهذا الاسم؟

ذكر العلماء أن سبب تسمية جمادى بذلك الاسم، لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء حيث يتجمَّد الماء؛ فلَزِمه ذلك الاسم، وجُمادَى: اسمٌ للشهرين: الخامس والسادس من شهور السنة القمرِيَّة، وهما: جمادى الأولى وجمادى الآخِرة، قال أُحَيحةُ بن الجُلاح: «إِذَا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا -- زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُغْضِفُ».

والعرب تَعُدُّ جمادَى من أزمان القحْط والضر؛ قال المتوكِّل اللَّيْثِى، يمدح: «فَإِنْ يَسْأَلِ اللهُ الشُّهُورَ شَهَادَةً --- تُنَبِّئْ جُمَادَى عَنْكُمُ وَالْمُحَرَّمُ»

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة

فضل الدعاء ليلة الجمعة

روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: بأبي وأمي يا رسول الله، تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا الحسن ! أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمته في صدرك ؟ ". قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: " إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء.



في ليلة الجمعة، تتوجه القلوب لله بالدعاء، ويستحب أن يلحّ العبد على الله في الطلب، خاصة في آخر ساعة من يوم الجمعة، ومن الأدعية الجامعة في هذه الليلة المباركة:

اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

اللهم ارحمني برحمتك، واغفر لي بفضلك، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم في ليلة الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال.

اللهم في ليلة الجمعة لا ترد لنا دعاء وزدنا صحة في البدن واكفنا شر الإنس والجن.

اللهم في ليلة الجمعة لا ترد لنا دعاء واكفنا شر الفقر والمرض والحاجة والفاقة.



اللهم في ليلة الجمعة لا ترد لنا دعاء مددنا يدنا إليك يا رحمن فاغفر لنا وارزقنا الصحة والعافية.

اللهم في ليلة الجمعة لا ترد لنا دعاء ولا تخرجنا من رحمتك ومتعنا برضاك عنا.

اللهم في ليلة الجمعة لا ترد لنا دعاء وارحم أمواتنا وألحقنا بهم في الجنة على حسن الخاتمة.

اللهم في ليلة الجمعة لا ترد لنا دعاء فذنوبنا تحملنا فوق طاقتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا.



اللهم في ليلة الجمعة مدتنا أيدينا فلا تردنا خائبين وارزقنا مغفرة للذنوب وصلاح حال.

اللهم في ليلة الجمعة نسألك أن تسعد قلوبنا وتفرج همومنا وتبدل كل ضيق فرحا.

اللهم في ليلة الجمعة أبدل عسرنا يسرا وسخر لنا من الأقدار أجملها ولا ترد لنا دعاء.

اللهم في ليلة الجمعة مددت يدي إليك فلا تردها خائبة اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم في ليلة الجمعة لا تخرجنا من ساعة رحمتك وسبوع نعمتك ولا ترد لنا دعاء.

اللهم في ليلة الجمعة ندعوك أن تفتح لنا خزائن رحمتك ولا ترد لنا دعاء واجعلنا من المقبولين الصالحين

اللهم يا مَن أمره بين الكاف والنون ويا أرحم من الأم الحنون، اللّهم اجعل من أحب في الدارين سعيد وعند غفلة الناس منيب واغفر لأم أنجبته ولأب أحسن تربيته واجعل أعلى الجنة دار إقامته.

اللهم يا مَن أنزلت من سماءك مطرًا، وأخرجت من أرضك شجرًا، افتح باب رزقك وتوفيقك لأحبتي، واجعل من نور وجهك الكريم مصباحًا يضيء الدرب لهم، وبارك الله جمعتهم وسائر أيامهم. بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور.

اللهم أيقظني في أحب الأوقات إليك فأذكرك وتذكرني، وأستغفرك فتغفر لي، وأطلبك فتعطيني، ويستنصرك فتنصره، ويحبك فتحبه وتكرمه، وأشهدك أني أحبه فيك فاحفظه واحفظ عليه دينه، وأسعد قلبه دائمًا، وبارك له في جمعته.

اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف فيها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقرى وتذهب بها شرى وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام اهدنا في من هديت وعافينا في من عافيت واقض عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت به أعلم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم ارزق أحبتي سرور لا يشوبه حزن، وسعادة لا يعكّرها شقاء، وعافية لا تزول، اللّهم بعدد من سَجد لك أسعدهم، وفّرج همهم، ويسّر أمرهم، وسهّل دربهم. جعلنا اللهُ للوفاء بابًا، وللسعادة أسبابًا، وأسعد نفوسنا الطيبة ووهبنا الحياة الرغيدة السعيدة المليئة بالعبادة والطاعات والخيرات والمسرّات وأغدق علينا من الخيرات، وسلمنا من الهموم والنكبات، والغموم والحسرات، وفرج عنا الكربات، وقضى لنا الحاجات إنه سميع مجيب الدعوات.

اللهم أيّما أحد يحبني ويدعو لي فأسألك له الفردوس الأعلى، وأيّما أحد ضامني أو اغتابني وقال ما ليس فيّ فإني قد عفوت عنه. اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، واجعل ألسنتنا مفاتيح تمجيدك، وجوارحنا خدم طاعتك، لأنه لا عز إلّا في الذل لك، ولا أمن إلّا في الخوف منك، ولا راحة إلّا في الرضى بقسمتك.

اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، أسعدنا بساعات هذا اليوم المبارك، ووسع رزقنا، وألهمنا ذكرك، واحفظ ديننا، وأيدنا بنصرك، وارض عنا، وأدخلنا جنتك. اللهم طهِّر قلوبنا، واستُر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واحفظ أحبّتنا واشف مريضنا، وارحم موتانا واكفنا شر ما في الغيب، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلّا الله الملك الحق المبين لا إله إلّا الله العدل اليقين، لا إله إلّا الله ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو علي كلّ شيء قدير.

