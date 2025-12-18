هل يشترط أن يرى المستخير رؤيا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

صلاة الاستخارة، أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ربط صلاة الاستخارة برؤية حلم أو رؤيا منامية هو فهم غير صحيح وشائع بين كثير من الناس، موضحًا أن الاستخارة لا يشترط فيها على الإطلاق أن يرى الإنسان شيئًا في منامه ليعرف الصواب من الخطأ أو ليحسم قراره.

سؤال متكرر من الناس: صليت الاستخارة ولم أشعر بشيء.. ماذا يعني ذلك؟



جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين الذي قال: «صليت ركعتي الاستخارة ودعيت ربنا وجلست فترة ولم أشعر بأي شيء، فهل هذا علامة؟»، ليؤكد أمين الفتوى أن عدم الإحساس الفوري أو عدم رؤية رؤيا لا يعني فشل الاستخارة ولا بطلانها.

العلماء يحددون علامات الاستخارة الحقيقية: التيسير وانشراح الصدر

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن العلماء قرروا أن العلامة الأساسية للاستخارة هي التيسير، فإذا استخار الإنسان الله ثم وجد الأمور تتسهل أمامه، أو شعر بانشراح في صدره وراحة نفسية تدفعه للإقدام على الأمر، فهذه علامة خير وقبول بإذن الله.

عندما تتحول الاستخارة إلى صرف للعبد عن الأمر



وأشار أمين الفتوى إلى أن الاستخارة قد تكون سببًا في صرف الإنسان عن أمرٍ ما، فإذا شعر بعد الاستخارة بضيق في الصدر، أو ظهرت عوائق وموانع تعطل سير الأمور وتغلق الأبواب، فإن ذلك يدل على عدم التيسير، وعليه حينها أن يترك هذا الأمر ويطمئن أن الله اختار له الخير.

الاستخارة لا تُبنى على الأحلام.. والرؤيا الصالحة فضل زائد

وشدد الشيخ محمد كمال على أن الاستخارة لا تُبنى على الأحلام أو المنامات، لكنها عبادة تقوم على التوكل وطلب الخير من الله، مؤكدًا أن من رأى رؤيا صالحة بعد الاستخارة فذلك خير زائد وفضل من الله، وليس شرطًا ولا قاعدة.

استشهاد نبوي يوضح مكانة الرؤيا الصالحة دون ربطها بالاستخارة



واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:«لم يبقَ من النبوة إلا المبشرات»، قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تُرى له»، مبينًا أن الرؤيا الصالحة بشارة عامة، لكنها ليست معيارًا يُبنى عليه قرار الاستخارة أو يُشترط وقوعها بعدها.

الاستخارة طمأنينة وتيسير لا منام وانتظار

وختم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن الاستخارة معناها الحقيقي هو تفويض الأمر لله، والرضا بما ييسره سبحانه، سواء شعر الإنسان بشيء مباشر أم لا، فالعبرة دائمًا بما يقدره الله من تيسير أو صرف، لا بما يُرى في الأحلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.