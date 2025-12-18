الخميس 18 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

سلوى عثمان، فيتو
تشارك الفنانة سلوى عثمان في بطولة مسلسل “أب ولكن” مع الفنان محمد فراج والفنانة هاجر أحمد، والذي يعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

وقالت  سلوى عثمان لـ فيتو إن المسلسل مكون من 15 حلقة، وبدأت تصوير مشاهدها منذ أسبوع، وتجسد دور والدة محمد فراج خلال أحداث العمل الذي يدور حول قضية الرؤية.

 

مسلسل أب ولكن

 

ومسلسل أب ولكن من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي.

 

وفي وقت سابق، قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تصور حاليا مشاهدها في مسلسل “شاهد قبل الحذف”، والذي يتكون من 30 حلقة.

وأضافت سلوى عثمان لـ “فيتو”، إنها قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالمسلسل، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة mbc ومنصة شاهد.

 

مسلسل شاهد قبل الحذف

مسلسل شاهد قبل الحذف من بطولة: بطولة تارا عماد، على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد، بالإضافة إلى عدد من طلبة معهد الفنون المسرحية، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

 

كانت الفنانة سلوى عثمان شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسلي “سيد الناس” و"حكيم باشا".

 

مسلسل سيد الناس

 

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى واحمد رزق واحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

