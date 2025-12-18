الخميس 18 ديسمبر 2025
حوادث

كشف حقيقة سرقة حديد خاص بأحد الكباري بالقاهرة

 كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو لشخص يزعم قيام 3 أشخاص بسرقة الحديد الخاص بأحد الكبارى بالقاهرة، وتبين أنهم يقومون بجمع الخردة وبقايا الحديد، وتم ضبطهم.

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخرين يستقلون مركبة "توك توك" بزعم قيامهم بـ سرقة الحديد الخاص بأحد الكبارى بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط مركبة التوك توك المشار إليها ومستقليها (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (قطع حديدية مختلفة الأحجام).

 

وبمواجهتهم أقروا بتواجدهم بمحل البلاغ لجمع الخردة وبقايا الحديد، وتبين عدم وجود ثمة مسروقات بالكوبرى المشار إليه.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بأسلوب المغافلة

وفى سياق آخر تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط شخص لارتكابه واقعة سرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بأسلوب المغافلة.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الدخيلة بتاريخ 11 الجارى بلاغًا من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أفاد فيه أنه أثناء تواجده بمحل عمله قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

كشف مرتكب الواقعة

تمكنت التحريات من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، وبمواجهته اعترف بسرقة الهاتف.

 

وبإرشاده تم ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله، عاطل سيء النية ومقيم بذات الدائرة، حيث تمت استعادته بالكامل.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

