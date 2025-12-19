الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

شاب يغتصب طفلة في الشرقية ويبتكر حيلة شيطانية لإخفاء هويته.. خبير علم اجتماع: غياب العلاج النفسي الإجباري والمخدرات عوامل خطيرة.. وقانوني يقترح عقوبة الإخصاء الكيميائي

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو
18 حجم الخط

لم تكن جريمة فتاة بلبيس مجرد اعتداء جنسي جديد يُضاف إلى سجل الجرائم المؤلمة، بل كشفت عن مستوى غير مسبوق من الوحشية، حين تعمّد الجاني فقء عيني طفلة لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها، قائلًا لها – بحسب ما ورد في التحقيقات – إنه فعل ذلك «حتى لا تراه ولا تتعرف عليه بعد أن اغتصبها». عبارة صادمة تختصر تطورًا خطيرًا في عقلية المجرم، حيث لم يعد الهدف إشباع رغبة إجرامية فقط، بل ضمان الإفلات من العقاب عبر تشويه الضحية نفسها.

الطفلة خرجت من منزلها بمساكن الشيخ عمر بمدينة بلبيس لقضاء طلب بسيط لوالدتها، لكنها عادت فاقدة للبصر، مشوّهة الوجه، تحمل عاهة مستديمة سترافقها طوال حياتها. واقعة فجّرت موجة غضب واسعة، لكنها في الوقت نفسه أعادت طرح تساؤلات أعمق حول تطور جرائم الاعتداء الجنسي، ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث القسوة والأساليب.

تصاعد نوعي في الجريمة

خلال السنوات الأخيرة، لم تعد جرائم الاغتصاب تقتصر على الفعل الإجرامي في حد ذاته، بل باتت مصحوبة بالتعذيب، والتشويه، وأحيانًا القتل، في محاولة لإسكات الضحايا أو طمس معالم الجريمة. وتكررت حوادث اغتصاب الأطفال داخل أماكن يُفترض أنها آمنة، مثل المنازل، ودور العبادة، ومحيط المدارس، ما يعكس خللًا واضحًا في منظومة الحماية المجتمعية.

ويرى متابعون أن بعض الجناة أصبحوا أكثر عنفًا ودهاءً، مستخدمين وسائل متطرفة لضمان عدم الإبلاغ عنهم، وهو ما يجعل الجريمة أكثر خطورة، ويضاعف من آثارها النفسية والجسدية على الضحايا، خاصة الأطفال.

المخدرات والعنف يصنعان الجريمة

وترى الدكتورة سامية خضر، خبيرة علم الاجتماع، أن تطور الجريمة بهذا الشكل يعود إلى عدة عوامل متشابكة، في مقدمتها انتشار تعاطي المخدرات، خاصة الأنواع التخليقية، التي تفقد المتعاطي السيطرة على سلوكه، إلى جانب تراكم العنف داخل بيئات مهمشة، وغياب العلاج النفسي الإجباري للمجرمين الخطرين.

وتؤكد خضر أن بعض الجناة لا يرون في الضحية إنسانًا له حقوق، بل وسيلة لإشباع نزوة أو فرض قوة، مشيرة إلى أنه عندما يشعر الجاني باحتمالية العقاب، يتحول إلى كائن شديد الوحشية، مستعد لارتكاب أبشع الأفعال لضمان الصمت وعدم الفضيحة.

القانون والعقوبة: هل الردع كافٍ؟

قانونيًا، يقول الخبير القانوني وائل أبو شوشة إن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد في حالات اغتصاب القُصّر، وتُشدّد العقوبة حال نتج عن الجريمة عاهة مستديمة، كما في حالة فقدان البصر أو التشويه الدائم.

ويضيف أبو شوشة أن النصوص القانونية، رغم صرامتها، قد لا تحقق الردع الكامل في ظل بطء التقاضي أحيانًا، وعدم وجود منظومة متابعة حقيقية لأصحاب السوابق الجنائية، خاصة المتورطين في جرائم عنف أو اعتداءات جنسية، ما يسمح بعودتهم للمجتمع دون تأهيل أو رقابة.

عقوبات رادعة وتجارب دولية

ويشير الخبير القانوني إلى أن بعض الدول لجأت إلى إجراءات أكثر صرامة، مثل الإخصاء الكيميائي الإجباري، أو الإقامة الجبرية بعد انتهاء مدة العقوبة، أو المراقبة الإلكترونية، وهي أدوات تهدف إلى تقليل احتمالات العودة للجريمة. ورغم الجدل الحقوقي حول هذه الإجراءات، فإنها فتحت نقاشًا عالميًا حول أولوية حماية الضحايا مقابل حقوق الجناة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة سامية خضر حماية المجتمع حالات اغتصاب جرائم الإغتصاب تعاطي المخدرات

مواد متعلقة

عامل دليفري يتخلص من حياته شنقًا بالهرم بسبب خلافات مع أسرته

القبض على سائق مينى باص تسبب في مصرع سباك بكرداسة

غدا، محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي

النيابة تستدعي مدير ناد صحي بالمعادي نشب بداخله حريق هائل

النيابة تنتدب خبراء من اللجنة الهندسية لفحص موقع العقار المنهار بمنشأة ناصر

النقض تحدد نظر طعن مروة يسري على حكم حبسها في سب وقذف وفاء عامر

أول تعليق من الكاتب عمار علي حسن عقب إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه

التحقيق مع حارس أمن بتهمة التحرش بأطفال داخل مدرسة دولية بالمقطم

الأكثر قراءة

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتاخر أمام بتروجيت بهدف في الشوط الأول

إصابة طالبة أجنبية إثر حريق بشقتها السكنية في الاسكندرية

انخفاض الهبرد 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم

رسميا بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر

"معايا سلاح ونفسي أجربه"، شاهد الفيديو المتسبب في القبض على والدة الراحلة شيماء جمال

الكاف يكشف عن الفيديو الترويجي لمنتخب مصر: 7 بطولات محدش عملها غيرهم (فيديو)

مصدر أمني ينفي وجود استثناءات للضباط من الضرائب والرسوم في استصدار تراخيص السيارات

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة لسداد الدين وسعة الرزق

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون.. عبد الرحمن واحد، حكاية أزهري حكم إندونيسيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads