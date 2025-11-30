ضبط عامل بحوزته 800 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم من متاجرى الألعاب النارية وبحوزته 800 ألف قطعة ألعاب نارية.



وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أكدت قيام (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بجلب وإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (800 ألف قطعة ألعاب نارية - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

