حوادث

ضبط عامل بحوزته 800 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

ضبط عامل بحوزة 800
ضبط عامل بحوزة 800 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم
تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم من متاجرى الألعاب النارية وبحوزته 800 ألف قطعة ألعاب نارية.
 

 800 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم 

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم أكدت قيام (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بجلب وإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للإتجار بها.

ضبط عامل بحوزة 800 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (800 ألف قطعة ألعاب نارية - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

الجريدة الرسمية